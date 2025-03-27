Прокуратура Молдавии требует арестовать главу Гагаузии Гуцул по новому делу
Прокуратура Молдавии требует арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул по новому делу о нарушениях порядка управления финансами избирательного фонда на выборах в автономии в 2023 г., говорится в документах, представленных в суд национальным центром по борьбе с коррупцией, который ведет дело, передает ТАСС.
Гуцул обвиняют в том, что она якобы организовала подделку нескольких документов, в которые были внесены фальшивые данные о денежных пожертвованиях, сделанных физическими лицами в ходе ее предвыборной кампании. Прокуроры хотят поместить Гуцул под арест по ст. 181-2 УК Молдавии (нарушения порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов). По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Ранее Гуцул обвиняли в нарушениях при финансировании оппозиционной политической партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной). Согласно версии прокуратуры, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.
26 марта национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии задержал Гуцул на 72 часа в аэропорту Кишинева. По данным молдавской генпрокуратуры, в ходе проверки при прохождении пограничного контроля выяснилось, что она числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны.
Адвокат Гуцул заявил, что правоохранительные органы Молдавии отчаянно ищут аргументы для оправдания ее ареста. По его словам, несмотря на отсутствие обвинений, связанных с избирательной кампанией в Гагаузии, прокурор запросил применить предварительный арест, но не на основании дела, по которому Гуцул была задержана, а по другому делу.