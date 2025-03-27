Прокуратура Молдавии требует арестовать главу Гагаузии Гуцул по новому делу

Гуцул обвиняют в том, что она якобы организовала подделку нескольких документов, в которые были внесены фальшивые данные о денежных пожертвованиях, сделанных физическими лицами в ходе ее предвыборной кампании. Прокуроры хотят поместить Гуцул под арест по ст. 181-2 УК Молдавии (нарушения порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов). По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.