Адвокат: правоохранители ищут аргументы для оправдания ареста Гуцул

26 марта Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии задержал Гуцул на 72 часа в аэропорту Кишинева. По данным молдавской генпрокуратуры, в ходе проверки при прохождении пограничного контроля выяснилось, что она числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. Ранее главу Гагаузии обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании партии «Шор».