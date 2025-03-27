Адвокат: правоохранители ищут аргументы для оправдания ареста Гуцул
Правоохранительные органы Молдавии отчаянно ищут аргументы для оправдания ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил телеканалу Canal 5 ее адвокат Сергей Морару.
По его словам, несмотря на отсутствие обвинений, связанных с избирательной кампанией в Гагаузии, прокурор запросил применить предварительный арест, но не на основании дела, по которому Гуцул была задержана, а по другому делу.
«Это выглядит как намеренная путаница, попытка создать неразбериху между вовлеченными органами: правоохранительными органами, судом, прокуратурой по борьбе с коррупцией, генеральной прокуратурой и службой информации и безопасности. Очевидно, что есть отчаяние найти хоть какие-то аргументы для оправдания ареста», – подчеркнул Морару.
26 марта Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии задержал Гуцул на 72 часа в аэропорту Кишинева. По данным молдавской генпрокуратуры, в ходе проверки при прохождении пограничного контроля выяснилось, что она числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. Ранее главу Гагаузии обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании партии «Шор».
27 марта Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать давление на власти Молдавии и посодействовать ее скорейшему освобождению. Глава Гагаузии также рассказала, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от занимаемого поста и выезд из страны.