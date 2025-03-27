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Адвокат: правоохранители ищут аргументы для оправдания ареста Гуцул

Ведомости

Правоохранительные органы Молдавии отчаянно ищут аргументы для оправдания ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил телеканалу Canal 5 ее адвокат Сергей Морару.

По его словам, несмотря на отсутствие обвинений, связанных с избирательной кампанией в Гагаузии, прокурор запросил применить предварительный арест, но не на основании дела, по которому Гуцул была задержана, а по другому делу.

«Это выглядит как намеренная путаница, попытка создать неразбериху между вовлеченными органами: правоохранительными органами, судом, прокуратурой по борьбе с коррупцией, генеральной прокуратурой и службой информации и безопасности. Очевидно, что есть отчаяние найти хоть какие-то аргументы для оправдания ареста», – подчеркнул Морару.

26 марта Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии задержал Гуцул на 72 часа в аэропорту Кишинева. По данным молдавской генпрокуратуры, в ходе проверки при прохождении пограничного контроля выяснилось, что она числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. Ранее главу Гагаузии обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании партии «Шор».

27 марта Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать давление на власти Молдавии и посодействовать ее скорейшему освобождению. Глава Гагаузии также рассказала, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от занимаемого поста и выезд из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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