Путин заслушает доклад губернатора Ленобласти Дрозденко

Представитель Кремля также напомнил, что в ходе дня у Путина уже состоялся телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний поддержал диалог России и США. Турецкий лидер в ходе разговора сообщил, что Анкара внимательно следит за процессом, начатым для прекращения конфликта между Россией и Украиной, и готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, говорили в администрации Эрдогана.