Путин заслушает доклад губернатора Ленобласти Дрозденко
У президента РФ Владимира Путина после традиционного совещания с членами Совета безопасности запланирована встреча с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщалось в середине марта, Путин планирует провести встречи с оставшимися пятью губернаторами, которые осенью 2025 г. пойдут на новые сроки. Среди них числился и Дрозденко. Практически на всех предыдущих встречах главы регионов попросили президента поддержать их выдвижение на выборы.
Дрозденко возглавляет регион с 2012 г. При этом источники «Ведомостей» не исключали, что в ходе весенней ротации Дрозденко может покинуть свой пост. 26 марта Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру «вернуться» в родной регион и возглавить Свердловскую область вместо Евгения Куйвашева. Паслер согласился с предложением. Также президент предложил главе правительства Донецкой народной республики Евгению Солнцеву возглавить Оренбургскую область вместо Паслера. Солнцев также согласился.
Представитель Кремля также напомнил, что в ходе дня у Путина уже состоялся телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний поддержал диалог России и США. Турецкий лидер в ходе разговора сообщил, что Анкара внимательно следит за процессом, начатым для прекращения конфликта между Россией и Украиной, и готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, говорили в администрации Эрдогана.
Президент Турции заявил, что Анкара положительно относится к обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Черном море, потому что оно будет способствовать мирному процессу. Эрдоган и Путин также обсудили Сирию. Турецкий лидер выступил за расформирование курдских «Сирийских демократических сил».