В Кремле назвали приоритетным опыт работы в регионе при назначении губернатора
Опыт работы кандидата на пост губернатора в конкретном регионе важен и приоритетен, но не обязателен. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, опыт работы в регионе демонстрирует вовлеченность кандидата в жизнь того или иного субъекта, где ему предстоит работать и участвовать в выборах в будущем.
«Но в то же время мы знаем случаи, когда такая связь минимальна, но тоже полным препятствием это не может являться», – отметил Песков.
26 марта президент России Владимир Путин объявил о кадровых изменениях в руководстве регионов, предложив главе Оренбургской области Денису Паслеру вернуться в родной край и возглавить Свердловскую область. Паслер согласился на это предложение. На место Паслера же в Оренбургскую область назначен Евгений Солнцев, ранее занимавший пост главы правительства Донецкой народной республики.
Паслер родился 29 октября 1978 г. в Североуральске. После завершения обучения в Уральской государственной горно-геологической академии (в настоящее время – Уральский государственный горный университет) в 2001 г., он начал трудиться на Североуральском заводе железобетонных изделий, поднявшись от начальника отдела сбыта до поста генерального директора.
В 2008 г. Паслер вступил в «Единую Россию», что оказало значительное влияние на его политическую карьеру. В этом же году он был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области. В 2021 году он повторно переизбрался в парламент. Затем он перешел на работу в холдинг «Т-плюс», работая в Оренбургской области. Регион он возглавил в марте 2019 г.