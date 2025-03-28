В Кремле назвали приоритетным опыт работы в регионе при назначении губернатора

В 2008 г. Паслер вступил в «Единую Россию», что оказало значительное влияние на его политическую карьеру. В этом же году он был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области. В 2021 году он повторно переизбрался в парламент. Затем он перешел на работу в холдинг «Т-плюс», работая в Оренбургской области. Регион он возглавил в марте 2019 г.