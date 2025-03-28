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В Кремле назвали приоритетным опыт работы в регионе при назначении губернатора

Ведомости

Опыт работы кандидата на пост губернатора в конкретном регионе важен и приоритетен, но не обязателен. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, опыт работы в регионе демонстрирует вовлеченность кандидата в жизнь того или иного субъекта, где ему предстоит работать и участвовать в выборах в будущем.

«Но в то же время мы знаем случаи, когда такая связь минимальна, но тоже полным препятствием это не может являться», – отметил Песков.

26 марта президент России Владимир Путин объявил о кадровых изменениях в руководстве регионов, предложив главе Оренбургской области Денису Паслеру вернуться в родной край и возглавить Свердловскую область. Паслер согласился на это предложение. На место Паслера же в Оренбургскую область назначен Евгений Солнцев, ранее занимавший пост главы правительства Донецкой народной республики.

Паслер родился 29 октября 1978 г. в Североуральске. После завершения обучения в Уральской государственной горно-геологической академии (в настоящее время – Уральский государственный горный университет) в 2001 г., он начал трудиться на Североуральском заводе железобетонных изделий, поднявшись от начальника отдела сбыта до поста генерального директора.

В 2008 г. Паслер вступил в «Единую Россию», что оказало значительное влияние на его политическую карьеру. В этом же году он был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области. В 2021 году он повторно переизбрался в парламент. Затем он перешел на работу в холдинг «Т-плюс», работая в Оренбургской области. Регион он возглавил в марте 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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