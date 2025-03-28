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Песков: Паслер был назначен губернатором за хорошие наработки и богатый опыт

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, поскольку он имеет хорошие наработки и богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков уточнил, что Путину на руководящие должности рекомендуются кандидатуры, которые «имеют определенные успехи». Он также подчеркнул, что назначение Паслера не свидетельствует о наличии проблем в Свердловской области.

26 марта российский президент предложил главе Оренбургской области Паслеру «вернуться» в родной регион и возглавить Свердловскую область. Паслер согласился с предложением. Позже глава государства подписал соответствующий указ.

Успех Паслера на новом посту будет зависеть от его умения находить компромиссы, учитывать интересы различных групп влияния и демонстрировать эффективное управление регионом, говорил «Ведомостям» замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» Артур Заббаров.

В ходе той же встречи Путин предложил главе правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгению Солнцеву возглавить Оренбургскую область вместо Паслера. Солнцев также согласился. 

Глава ДНР Денис Пушилин 27 марта сообщил, что первый вице-премьер республики Андрей Чертков назначен исполняющим обязанности председателя правительства региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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