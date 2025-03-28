Песков: Паслер был назначен губернатором за хорошие наработки и богатый опыт
Президент РФ Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, поскольку он имеет хорошие наработки и богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков уточнил, что Путину на руководящие должности рекомендуются кандидатуры, которые «имеют определенные успехи». Он также подчеркнул, что назначение Паслера не свидетельствует о наличии проблем в Свердловской области.
26 марта российский президент предложил главе Оренбургской области Паслеру «вернуться» в родной регион и возглавить Свердловскую область. Паслер согласился с предложением. Позже глава государства подписал соответствующий указ.
Успех Паслера на новом посту будет зависеть от его умения находить компромиссы, учитывать интересы различных групп влияния и демонстрировать эффективное управление регионом, говорил «Ведомостям» замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» Артур Заббаров.
В ходе той же встречи Путин предложил главе правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгению Солнцеву возглавить Оренбургскую область вместо Паслера. Солнцев также согласился.
Глава ДНР Денис Пушилин 27 марта сообщил, что первый вице-премьер республики Андрей Чертков назначен исполняющим обязанности председателя правительства региона.