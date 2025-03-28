Минфин подготовил проект о традиционных ценностях в Росимуществе
Минфин России подготовил проект постановления правительства, согласно которому деятельность Росимущества должна соответствовать сохранению и укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей». Это следует из опубликованного ведомством документа на сайте проектов нормативных актов.
Проект разработан в целях реализации указа президента Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Какими функциями или мероприятиями будет дополнена прежняя деятельность Росимущества, не уточняется.
В декабре 2024 г. Минфин уже предлагал обязать Росалкогольтабакконтроль осуществлять деятельность в области сохранения и укрепления «традиционных духовно-нравственных ценностей». А 30 января и Роспотребнадзор предложил осуществлять те же полномочия.
С момента издания указа президента положения работы российских ведомств дополняются пунктами о сохранении и обеспечении при своей деятельности норм указа президента о «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». В начале ноября МВД предложило свое участие, а в конце месяца и Минюст предложил закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности».
Общественница и бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко предположила в комментарии «Ведомостям», что реализовать подобные меры в местах лишения свободы не получится из-за отсутствия четких формулировок и наличия иных серьезных проблем в системе, о которых «государство должно думать в первую очередь».
12 декабря в Госдуму был внесен законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Необходимость инициативы также объясняется указом президента о сохранении и укреплении «традиционных российских духовно-нравственных ценностей».