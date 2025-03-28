Минфин подготовил проект о традиционных ценностях в Росимуществе

С момента издания указа президента положения работы российских ведомств дополняются пунктами о сохранении и обеспечении при своей деятельности норм указа президента о «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». В начале ноября МВД предложило свое участие, а в конце месяца и Минюст предложил закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности».