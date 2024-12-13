Минфин подготовил проект о традиционных ценностях в Росалкогольтабакконтроле

С момента издания указа президента положения работы российских ведомств дополняются пунктами о сохранении и обеспечении при своей деятельности норм указа Путина о «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». В конце ноября Минюст предложил закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Минюст также не уточнил, какие именно мероприятия или конкретные функции будут исполнять сотрудники ФССП и ФСИН.