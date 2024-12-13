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Минфин подготовил проект о традиционных ценностях в Росалкогольтабакконтроле

Ведомости

Минфин России подготовил проект постановления правительства, согласно которому деятельность Росалкогольтабакконтроля должна соответствовать сохранению и укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей». Это следует из опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов документов.

«Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) при осуществлении своей деятельности обеспечивает ее соответствие целям и задачам государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в документе.

Проект разработан в целях реализации указа президента Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Какими функциями или мероприятиями будет дополнена прежняя деятельность Росалкогольтабакконтроля, не уточняется.

С момента издания указа президента положения работы российских ведомств дополняются пунктами о сохранении и обеспечении при своей деятельности норм указа Путина о «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». В конце ноября Минюст предложил закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Минюст также не уточнил, какие именно мероприятия или конкретные функции будут исполнять сотрудники ФССП и ФСИН.

Общественница и бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко предположила в комментарии «Ведомостям», что реализовать подобные меры в местах лишения свободы не получится из-за отсутствия четких формулировок и наличия иных серьезных проблем в системе, о которых «государство должно думать в первую очередь».

12 декабря в Госдуму был внесен законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Необходимость инициативы также объясняется указом президента о сохранении и укреплении «традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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