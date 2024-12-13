Минфин подготовил проект о традиционных ценностях в Росалкогольтабакконтроле
Минфин России подготовил проект постановления правительства, согласно которому деятельность Росалкогольтабакконтроля должна соответствовать сохранению и укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей». Это следует из опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов документов.
«Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) при осуществлении своей деятельности обеспечивает ее соответствие целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в документе.
Проект разработан в целях реализации указа президента Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Какими функциями или мероприятиями будет дополнена прежняя деятельность Росалкогольтабакконтроля, не уточняется.
С момента издания указа президента положения работы российских ведомств дополняются пунктами о сохранении и обеспечении при своей деятельности норм указа Путина о «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». В конце ноября Минюст предложил закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Минюст также не уточнил, какие именно мероприятия или конкретные функции будут исполнять сотрудники ФССП и ФСИН.
Общественница и бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко предположила в комментарии «Ведомостям», что реализовать подобные меры в местах лишения свободы не получится из-за отсутствия четких формулировок и наличия иных серьезных проблем в системе, о которых «государство должно думать в первую очередь».
12 декабря в Госдуму был внесен законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Необходимость инициативы также объясняется указом президента о сохранении и укреплении «традиционных российских духовно-нравственных ценностей».