Бразильский президент отказался общаться по Украине с экс-премьером Италии

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина – это американская проблема и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», – рассказал изданию д’Алема (цитата по «РИА Новости»).