Бразильский президент отказался общаться по Украине с экс-премьером Италии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался говорить по украинскому конфликту с бывшим итальянским премьером Массимо д’Алемой, пишет La Repubblica.
По данным издания, экс-премьер Италии приехал на встречу по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. По словам д’Алемы, Зеленский попросил его также съездить к китайскому лидеру Си Цзиньпину, чтобы понять, может ли он «что-то сделать».
«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина – это американская проблема и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», – рассказал изданию д’Алема (цитата по «РИА Новости»).
В Китае ответственный за внешнюю политику в компартии чиновник сказал д’Алеме, что в КНР «могли бы подумать о международных силах, немного похожих на те, что были в Косово».
На Генассамблее ООН бразильский президент призывал к возобновлению прямого диалога по Украине, который будет иметь решающее значение в разрешении конфликта.