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Бразильский президент отказался общаться по Украине с экс-премьером Италии

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался говорить по украинскому конфликту с бывшим итальянским премьером Массимо д’Алемой, пишет La Repubblica.

По данным издания, экс-премьер Италии приехал на встречу по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. По словам д’Алемы, Зеленский попросил его также съездить к китайскому лидеру Си Цзиньпину, чтобы понять, может ли он «что-то сделать».

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина – это американская проблема и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», – рассказал изданию д’Алема (цитата по «РИА Новости»).

В Китае ответственный за внешнюю политику в компартии чиновник сказал д’Алеме, что в КНР «могли бы подумать о международных силах, немного похожих на те, что были в Косово».

На Генассамблее ООН бразильский президент призывал к возобновлению прямого диалога по Украине, который будет иметь решающее значение в разрешении конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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