Лула да Силва намерен обсудить с Путиным вопрос урегулирования на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приедет на празднование Дня Победы в Москве, в ходе своего визита он планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил сам бразильский лидер.
Лула да Силва сказал, что Бразилия и Китая рассчитывают на начало переговорного процесса между РФ и Украиной. Президент намерен обсудить урегулирование на Украине в ходе визитов в Москву и Пекин.
«На этих встречах я собираюсь обсудить вопрос мира [на Украине]», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам (цитата по ТАСС).
В конце декабря 2023 г. Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине. Бразилиа также представила мирный план.
Президент Украины Владимир Зеленский называл предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта деструктивными. По его словам, они являются «политическим заявлением», а КНР и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией.