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Лула да Силва намерен обсудить с Путиным вопрос урегулирования на Украине

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приедет на празднование Дня Победы в Москве, в ходе своего визита он планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил сам бразильский лидер.

Лула да Силва сказал, что Бразилия и Китая рассчитывают на начало переговорного процесса между РФ и Украиной. Президент намерен обсудить урегулирование на Украине в ходе визитов в Москву и Пекин.

«На этих встречах я собираюсь обсудить вопрос мира [на Украине]», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам (цитата по ТАСС).

В конце декабря 2023 г. Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине. Бразилиа также представила мирный план.

Президент Украины Владимир Зеленский называл предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта деструктивными. По его словам, они являются «политическим заявлением», а КНР и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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