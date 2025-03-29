Лула да Силва намерен обсудить с Путиным вопрос урегулирования на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приедет на празднование Дня Победы в Москве, в ходе своего визита он планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил сам бразильский лидер.