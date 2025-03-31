Трамп: Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что его страна никогда не станет членом НАТО, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит Reuters.
«Он [Зеленский] хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он понимает это», – сказал Трамп.
По словам президента США, Зеленский хочет отказаться от заключения соглашения по критически важным полезным ископаемым. Трамп предупредил, что тогда у украинского лидера будут «очень большие проблемы».
28 марта украинская интернет-газета «Страна» сообщила, что новый проект соглашения Украины и США по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом всей американской помощи, которую Вашингтон предоставлял с 2022 г. Точная сумма долга не обозначается, при этом сумма компенсации будет увеличиваться на 4% ежегодно.
По информации «Страны», Зеленский не считает долгом американскую военную помощь США. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – цитировало издание украинского лидера. По словам Зеленского, Киев получил от Вашингтона проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, и документ «полностью отличается от прежнего рамочного документа».