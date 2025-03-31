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Трамп: Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что его страна никогда не станет членом НАТО, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит Reuters.

«Он [Зеленский] хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он понимает это», – сказал Трамп.

По словам президента США, Зеленский хочет отказаться от заключения соглашения по критически важным полезным ископаемым. Трамп предупредил, что тогда у украинского лидера будут «очень большие проблемы».

28 марта украинская интернет-газета «Страна» сообщила, что новый проект соглашения Украины и США по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом всей американской помощи, которую Вашингтон предоставлял с 2022 г. Точная сумма долга не обозначается, при этом сумма компенсации будет увеличиваться на 4% ежегодно.

По информации «Страны», Зеленский не считает долгом американскую военную помощь США. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – цитировало издание украинского лидера. По словам Зеленского, Киев получил от Вашингтона проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, и документ «полностью отличается от прежнего рамочного документа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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