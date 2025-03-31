Трамп: Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО

По информации «Страны», Зеленский не считает долгом американскую военную помощь США. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – цитировало издание украинского лидера. По словам Зеленского, Киев получил от Вашингтона проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, и документ «полностью отличается от прежнего рамочного документа».