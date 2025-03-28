Зеленский отказался признать военную помощь США долгом
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что военная помощь США является долгом. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – сказал украинский президент.
Он также рассказал, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который «полностью отличается от прежнего рамочного документа».
Ранее «Страна» сообщала, что новый проект соглашения Украины и США по полезным ископаемым подразумевает возврат Киевом всей американской помощи, которую Вашингтон предоставлял с 2022 г.
27 марта Bloomberg писал, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила новую редакцию соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, предусматривающую абсолютный контроль США над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. В частности, Вашингтон будет иметь «право первого предложения» на участие во всех значимых проектах – от строительства дорог и портов до добычи газа, нефти и критически важных минеральных ресурсов. По данным агентства, этот подход фактически предоставляет США возможность блокировать участие других партнеров Украины и может подорвать перспективы евроинтеграции республики.