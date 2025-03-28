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СМИ: соглашение США и Украины по ископаемым подразумевает возврат военной помощи

Ведомости

Новый проект соглашения Украины и США по полезным ископаемым подразумевает возврат Киевом всей американской помощи, которую Вашингтон предоставлял с 2022 г., сообщает украинское интернет-издание «Страна».

По информации издания, новый проект соглашения подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами США, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную Украине военную помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении. Отмечается, что точная сумма, которую должен возместить Киев, не обозначается. При этом сумма компенсации будет увеличиваться на 4% ежегодно.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал подробности нового варианта ресурсного соглашения. По его словам, в рамках соглашения вклад США включает уже оказанную финансовую и материальную помощь, предоставленную после 2022 г., а также техническую и управленческую поддержку со стороны американской корпорации DFC. В то же время вклад Украины представляет собой передачу части доходов от использования природных ресурсов, включая газ и нефть.

Гончаренко рассказал, что в соответствии с соглашением украинская сторона обязуется передавать США полную информацию о всех проектах добычи ресурсов, предоставлять фонду первоочередное право на новые проекты, обеспечивать Вашингтону приоритетное право на выкуп ресурсов, запрещать продажу ресурсов стратегическим конкурентам США и создавать особые условия для американских компаний даже в частном секторе.

Предполагается, что все платежи будут производиться в долларах США, а также будут начисляться на зарубежные счета фонда, который находится под контролем американского руководства.

27 марта Bloomberg писал, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила новую редакцию соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, предусматривающую абсолютный контроль США над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. В частности, Вашингтон будет иметь «право первого предложения» на участие во всех значимых проектах – от строительства дорог и портов до добычи газа, нефти и критически важных минеральных ресурсов. По данным агентства, этот подход фактически предоставляет США возможность блокировать участие других партнеров Украины и может подорвать перспективы евроинтеграции республики.

28 марта газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Киев и Вашингтон вряд ли подпишут соглашение о полезных ископаемых на следующей неделе, украинские чиновники считают сделку «грабежом». По словам одного из собеседников издания, была привлечена группа юристов-консультантов для помощи украинскому правительству в изучении документа и подготовке встречного предложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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