СМИ: соглашение США и Украины по ископаемым подразумевает возврат военной помощи

27 марта Bloomberg писал, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила новую редакцию соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, предусматривающую абсолютный контроль США над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. В частности, Вашингтон будет иметь «право первого предложения» на участие во всех значимых проектах – от строительства дорог и портов до добычи газа, нефти и критически важных минеральных ресурсов. По данным агентства, этот подход фактически предоставляет США возможность блокировать участие других партнеров Украины и может подорвать перспективы евроинтеграции республики.