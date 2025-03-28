СМИ: соглашение США и Украины по ископаемым подразумевает возврат военной помощи
Новый проект соглашения Украины и США по полезным ископаемым подразумевает возврат Киевом всей американской помощи, которую Вашингтон предоставлял с 2022 г., сообщает украинское интернет-издание «Страна».
По информации издания, новый проект соглашения подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами США, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную Украине военную помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении. Отмечается, что точная сумма, которую должен возместить Киев, не обозначается. При этом сумма компенсации будет увеличиваться на 4% ежегодно.
Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал подробности нового варианта ресурсного соглашения. По его словам, в рамках соглашения вклад США включает уже оказанную финансовую и материальную помощь, предоставленную после 2022 г., а также техническую и управленческую поддержку со стороны американской корпорации DFC. В то же время вклад Украины представляет собой передачу части доходов от использования природных ресурсов, включая газ и нефть.
Гончаренко рассказал, что в соответствии с соглашением украинская сторона обязуется передавать США полную информацию о всех проектах добычи ресурсов, предоставлять фонду первоочередное право на новые проекты, обеспечивать Вашингтону приоритетное право на выкуп ресурсов, запрещать продажу ресурсов стратегическим конкурентам США и создавать особые условия для американских компаний даже в частном секторе.
Предполагается, что все платежи будут производиться в долларах США, а также будут начисляться на зарубежные счета фонда, который находится под контролем американского руководства.
27 марта Bloomberg писал, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила новую редакцию соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, предусматривающую абсолютный контроль США над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. В частности, Вашингтон будет иметь «право первого предложения» на участие во всех значимых проектах – от строительства дорог и портов до добычи газа, нефти и критически важных минеральных ресурсов. По данным агентства, этот подход фактически предоставляет США возможность блокировать участие других партнеров Украины и может подорвать перспективы евроинтеграции республики.
28 марта газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Киев и Вашингтон вряд ли подпишут соглашение о полезных ископаемых на следующей неделе, украинские чиновники считают сделку «грабежом». По словам одного из собеседников издания, была привлечена группа юристов-консультантов для помощи украинскому правительству в изучении документа и подготовке встречного предложения.