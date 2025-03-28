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FT: Киев вряд ли заключит сделку с Вашингтоном по ископаемым на следующей неделе

Ведомости

Киев и Вашингтон вряд ли подпишут соглашение о полезных ископаемых на следующей неделе, украинские чиновники считают сделку «грабежом», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что глава минфина США Скотт Бессент 26 марта заявил Fox News, что, по его мнению, сделка с Украиной может быть заключена уже на следующей неделе. Но три украинских чиновника в разговоре с FT считают такое развитие событий маловероятным.

«Один из них назвал новое предложение США "несправедливым", а другой сравнил его с «грабежом», – говорится в материале.

По словам третьего неназванного чиновника, была привлечена группа юристов-консультантов для помощи правительству в изучении документа и подготовке встречного предложения.

27 марта Bloomberg писал, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила новую редакцию соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, предусматривающую абсолютный контроль США над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. В частности, Вашингтон будет иметь «право первого предложения» на участие во всех значимых проектах – от строительства дорог и портов до добычи газа, нефти и критически важных минеральных ресурсов. По данным агентства, этот подход фактически предоставляет США возможность блокировать участие других партнеров Украины и может подорвать перспективы евроинтеграции республики.

24 марта Трамп заявлял, что соглашение с Украиной о редкоземельных металлах будет подписано в ближайшее время, так как Бессент сообщил ему, что согласование сделки «практически завершено».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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