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МИД: ЕС упустил случай «переобуться в воздухе» насчет РФ

Ведомости

Евросоюз (ЕС) упустил подходящий случай  для того, чтобы «переобуться в воздухе» относительно России, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.

«Многие эксперты небезосновательно полагали, что после прихода новой американской администрации европейцы по многим вопросам "переобуются в воздухе". Как видим, этого не произошло», – сказал Логвинов, добавив, что, по его мнению, Брюссель упустил удобный момент.

Представитель МИДа РФ также отметил, что считает решимость ЕС идти до конца движением к саморазрушению.

28 марта EU Observer со ссылкой на источники писал, что европейские власти начали подготовку 17-го пакета антироссийских санкций. Отмечалось, что в ЕС ожидают инициативы по ограничениям от Еврокомиссии (ЕК), они могут представлены в начале лета.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Азиатском форуме в китайском Боао, отмечал, что Москва наблюдает за деиндустриализацией Европы и стагнацией немецкой экономики, но счастливой это ее не делает. По его словам, у РФ и Европы традиционно были «очень хорошие и взаимовыгодные отношения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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