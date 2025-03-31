МИД: ЕС упустил случай «переобуться в воздухе» насчет РФ

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Азиатском форуме в китайском Боао, отмечал, что Москва наблюдает за деиндустриализацией Европы и стагнацией немецкой экономики, но счастливой это ее не делает. По его словам, у РФ и Европы традиционно были «очень хорошие и взаимовыгодные отношения».