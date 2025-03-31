МИД: ЕС упустил случай «переобуться в воздухе» насчет РФ
Евросоюз (ЕС) упустил подходящий случай для того, чтобы «переобуться в воздухе» относительно России, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.
«Многие эксперты небезосновательно полагали, что после прихода новой американской администрации европейцы по многим вопросам "переобуются в воздухе". Как видим, этого не произошло», – сказал Логвинов, добавив, что, по его мнению, Брюссель упустил удобный момент.
Представитель МИДа РФ также отметил, что считает решимость ЕС идти до конца движением к саморазрушению.
28 марта EU Observer со ссылкой на источники писал, что европейские власти начали подготовку 17-го пакета антироссийских санкций. Отмечалось, что в ЕС ожидают инициативы по ограничениям от Еврокомиссии (ЕК), они могут представлены в начале лета.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Азиатском форуме в китайском Боао, отмечал, что Москва наблюдает за деиндустриализацией Европы и стагнацией немецкой экономики, но счастливой это ее не делает. По его словам, у РФ и Европы традиционно были «очень хорошие и взаимовыгодные отношения».