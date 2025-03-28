EU Observer сообщил о начале подготовки 17-го пакета санкций против России
Европейский власти начали подготовку 17-го пакета антироссийских санкций, передает EU Observer со ссылкой на европейских дипломатов.
Сейчас в ЕС ожидают предложения по ограничениям от Еврокомиссии (ЕК), их могут представить в начале лета. При этом, один из собеседников призвал учитывать развитие переговоров США, России и Украины.
ЕС с начала боевых действий на Украине ввел уже 16 пакетов антироссийских санкций. Совет Евросоюза принял последний пакет 24 февраля. Ограничения затронули 13 банков из РФ, также был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.
Под санкции также попали 13 россиян. В том числе, председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков и др.
27 марта Euractiv сообщило, что ЕС не намерен отменять санкции в отношении России до полного прекращения огня и вывода Вооруженных сил (ВС) РФ с украинской территории.
Санкции продолжают вводить на фоне переговоров РФ и США, а также конфликта Вашингтона с Брюсселем. Как говорил «Ведомостям» завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков, очередной пакет санкций ЕС свидетельствует о том, что на Западе сейчас играют с Россией в «доброго и злого полицейского».
По словам эксперта, роль «доброго полицейского» – за США, которые пытаются уговорить Россию на невыгодную ей сделку по прекращению огня и заморозке конфликта. Европа «показывает России кулаки», и это выгодно американскому президенту Дональду Трампу в контексте перекладывания украинской проблемы на плечи ЕС.