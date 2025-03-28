EU Observer сообщил о начале подготовки 17-го пакета санкций против России

Санкции продолжают вводить на фоне переговоров РФ и США, а также конфликта Вашингтона с Брюсселем. Как говорил «Ведомостям» завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков, очередной пакет санкций ЕС свидетельствует о том, что на Западе сейчас играют с Россией в «доброго и злого полицейского».