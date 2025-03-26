ЕС отклонил требование России снять санкции с Россельхозбанка
Брюссель отказался отменять ограничения в отношении Россельхозбанка в рамках частичного соглашения о прекращении огня, заявив, что санкции останутся в силе до полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Анитты Хиппер.
Это заявление Европейской комиссии прозвучало после того, как США объявили о достигнутом соглашении с Москвой и Киевом, включающем введение моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Кремль заявил, что условия сделки предусматривают отмену санкций против Россельхозбанка, который финансирует производство и экспорт продовольствия, а также восстановление его подключения к системе SWIFT.
Хиппер в комментарии изданию заявила, что для пересмотра или отмены санкций необходимо полное прекращение боевых действий со стороны России и безоговорочный вывод ее войск с территории Украины. Она подчеркнула, что ЕС намерен продолжать давление на Москву всеми доступными способами, включая санкции, чтобы снизить ее военный потенциал.
ЕС ввел санкции против Россельхозбанка в июне 2022 г. в рамках шестого пакета ограничительных мер. Тогда кредитная организация была отключена от системы SWIFT. Кроме того, Россельхозбанк попал под санкции Великобритании, Японии, Австралии и Канады и находится под секторальными санкциями США.
В начале ноября 2022 г. Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Россия обратилась к ЕС с просьбой смягчить санкции в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна и удобрений. В МИД РФ позднее заявили, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT.