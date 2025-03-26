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ЕС отклонил требование России снять санкции с Россельхозбанка

Ведомости

Брюссель отказался отменять ограничения в отношении Россельхозбанка в рамках частичного соглашения о прекращении огня, заявив, что санкции останутся в силе до полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Анитты Хиппер.

Это заявление Европейской комиссии прозвучало после того, как США объявили о достигнутом соглашении с Москвой и Киевом, включающем введение моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Кремль заявил, что условия сделки предусматривают отмену санкций против Россельхозбанка, который финансирует производство и экспорт продовольствия, а также восстановление его подключения к системе SWIFT.

Хиппер в комментарии изданию заявила, что для пересмотра или отмены санкций необходимо полное прекращение боевых действий со стороны России и безоговорочный вывод ее войск с территории Украины. Она подчеркнула, что ЕС намерен продолжать давление на Москву всеми доступными способами, включая санкции, чтобы снизить ее военный потенциал.

ЕС ввел санкции против Россельхозбанка в июне 2022 г. в рамках шестого пакета ограничительных мер. Тогда кредитная организация была отключена от системы SWIFT. Кроме того, Россельхозбанк попал под санкции Великобритании, Японии, Австралии и Канады и находится под секторальными санкциями США.

В начале ноября 2022 г. Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Россия обратилась к ЕС с просьбой смягчить санкции в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна и удобрений. В МИД РФ позднее заявили, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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