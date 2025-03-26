ЕС отклонил требование России снять санкции с Россельхозбанка

Это заявление Европейской комиссии прозвучало после того, как США объявили о достигнутом соглашении с Москвой и Киевом, включающем введение моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Кремль заявил, что условия сделки предусматривают отмену санкций против Россельхозбанка, который финансирует производство и экспорт продовольствия, а также восстановление его подключения к системе SWIFT.