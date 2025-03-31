Tehran Times: Иран подготовился к запуску ракет в случае эскалации с США

В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ответном письме США отверг прямые переговоры между странами, а дальнейшее развитие ситуации будет определяться поведением американцев. Он уточнил, что в письме говорилось, что Тегеран никогда не избегал диалога и «только нарушение обязательств вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть компенсированы, а доверие – восстановлено».