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Tehran Times: Иран подготовился к запуску ракет в случае эскалации с США

Ведомости

Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты по всей стране к запуску в случае эскалации со стороны США на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Tehran Times.

По информации издания, значительное количество ракет размещено на подземных базах, которые способны выдержать авиаудары.

30 марта Трамп в интервью NBC News пригрозил Ирану невиданными ранее бомбардировками в случае, если стороны не заключат сделку по иранской ядерной программе. Он уточнил, что американские и иранские официальные лица продолжают вести переговоры.

В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ответном письме США отверг прямые переговоры между странами, а дальнейшее развитие ситуации будет определяться поведением американцев. Он уточнил, что в письме говорилось, что Тегеран никогда не избегал диалога и «только нарушение обязательств вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть компенсированы, а доверие – восстановлено».

9 марта президент США заявил о желании заключить соглашение по ядерной программе с Ираном. Трамп уточнил, что направил соответствующее письмо, но время на заключение сделки ограничено. Associated Press сообщало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки США начать переговоры. 12 марта Хаменеи отметил, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия Вашингтона. Axios 19 марта писал, что Трамп направил верховному лидеру Ирана письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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