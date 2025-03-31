Tehran Times: Иран подготовился к запуску ракет в случае эскалации с США
Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты по всей стране к запуску в случае эскалации со стороны США на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Tehran Times.
По информации издания, значительное количество ракет размещено на подземных базах, которые способны выдержать авиаудары.
30 марта Трамп в интервью NBC News пригрозил Ирану невиданными ранее бомбардировками в случае, если стороны не заключат сделку по иранской ядерной программе. Он уточнил, что американские и иранские официальные лица продолжают вести переговоры.
В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ответном письме США отверг прямые переговоры между странами, а дальнейшее развитие ситуации будет определяться поведением американцев. Он уточнил, что в письме говорилось, что Тегеран никогда не избегал диалога и «только нарушение обязательств вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть компенсированы, а доверие – восстановлено».
9 марта президент США заявил о желании заключить соглашение по ядерной программе с Ираном. Трамп уточнил, что направил соответствующее письмо, но время на заключение сделки ограничено. Associated Press сообщало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки США начать переговоры. 12 марта Хаменеи отметил, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия Вашингтона. Axios 19 марта писал, что Трамп направил верховному лидеру Ирана письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.