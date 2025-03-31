Трамп может ввести санкции на нефть для давления на Россию
Если президент США Дональд Трамп захочет оказать давление на Москву, то он введет санкции на российскую нефть. Об этом заявил The Wall Street Journal бывший ведущий эксперт по санкциям в отделе политического прогнозирования госдепартамента Эдвард Фишман.
«Если он всерьез намерен оказать давление на Россию, то это будет сделано путем нацеливания на российскую нефть», – указал Фишман.
Он добавил, что такой шаг создаст нагрузку на российскую экономику, но также грозит последствиями и для США. Введение ограничительных мер против России может привести к росту цен на нефтепродукты для американских потребителей и дестабилизировать зависящие от нефти экономики на Ближнем Востоке и в Африке.
30 марта Трамп заявил в интервью NBC News, что если Россия и США не смогут выработать соглашение о прекращении конфликта на Украине, то Вашингтон установит вторичные пошлины на российскую нефть. Журналистка телеканала Кристен Велкер добавила, что американский глава сказал, что был очень зол, когда президент России Владимир Путин затронул вопрос надежности президента Украины Владимира Зеленского и коснулся темы нового украинского руководства. Кроме того, журналист сообщила о планах Трампа провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.
На следующий день президент США заявил, что у России есть «психологический дедлайн», чтобы согласиться на прекращение огня на Украине. По его мнению, Путин «хочет заключить сделку».