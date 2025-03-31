Трамп сообщил о «психологическом дедлайне» для РФ по сделке о прекращении огня

30 марта Трамп сказал NBC News, что если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине, то США установят вторичные пошлины на российскую нефть. По словам журналистки телеканала Кристен Велкер, американский лидер заявил, что был очень зол, когда Путин коснулся вопроса надежности Зеленского и затронул тему нового руководства Украины. Журналист также сообщила о планах Трампа провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.