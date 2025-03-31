Трамп сообщил о «психологическом дедлайне» для РФ по сделке о прекращении огня

Трамп сообщил о «психологическом дедлайне» для РФ по сделке о прекращении огняАмериканский лидер считает, что Путин хочет заключить мирное соглашение
У Москвы есть «психологический дедлайн», чтобы согласиться на прекращение огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп прессе. Об этом пишет The Hill.
«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они нас торопят, я не буду этому рад», – ответил Трамп на вопрос, есть ли крайний срок, к которому Россия должна согласиться на сделку.
При этом американский лидер добавил, что не думает, что Россия «тянет США за собой». По его мнению, президент РФ Владимир Путин «хочет заключить сделку».
30 марта Трамп сказал NBC News, что если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине, то США установят вторичные пошлины на российскую нефть. По словам журналистки телеканала Кристен Велкер, американский лидер заявил, что был очень зол, когда Путин коснулся вопроса надежности Зеленского и затронул тему нового руководства Украины. Журналист также сообщила о планах Трампа провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.