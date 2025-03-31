МИД: лидеры ЕС жалеют об отказе от предложения Путина по безопасности

В декабре 2021 г. Россия предложила США и НАТО договоры о гарантиях безопасности. В январе 2022 г. состоялись консультации, по итогам которых Запад отказался идти на ключевые уступки. США и НАТО передали письменные ответы на российские инициативы, но их содержание не разглашалось по просьбе американской стороны.