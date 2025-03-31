МИД: лидеры ЕС жалеют об отказе от предложения Путина по безопасности
Некоторые европейские политики сожалеют об отказе от предложений президента РФ Владимира Путина по безопасности, сделанных в конце 2021 г. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.
По его словам, евроинтеграция стала возможной благодаря стабильности, достигнутой ценой огромных жертв советского народа. Однако в Европе вновь набирают популярность исторические интерпретации, оправдывающие прежние попытки военной интервенции против России. Логвинов подчеркнул, что осознание тупиковости конфронтации с Москвой придет к руководству ЕС тогда, когда оно испытает на себе последствия антироссийской политики.
Дипломат также указал, что разрушение системы международных отношений связано с иллюзиями европейских элит, считающих, что мир должен функционировать исключительно в их интересах.
В декабре 2021 г. Россия предложила США и НАТО договоры о гарантиях безопасности. В январе 2022 г. состоялись консультации, по итогам которых Запад отказался идти на ключевые уступки. США и НАТО передали письменные ответы на российские инициативы, но их содержание не разглашалось по просьбе американской стороны.