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МИД: лидеры ЕС жалеют об отказе от предложения Путина по безопасности

Ведомости

Некоторые европейские политики сожалеют об отказе от предложений президента РФ Владимира Путина по безопасности, сделанных в конце 2021 г. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

По его словам, евроинтеграция стала возможной благодаря стабильности, достигнутой ценой огромных жертв советского народа. Однако в Европе вновь набирают популярность исторические интерпретации, оправдывающие прежние попытки военной интервенции против России. Логвинов подчеркнул, что осознание тупиковости конфронтации с Москвой придет к руководству ЕС тогда, когда оно испытает на себе последствия антироссийской политики.

Дипломат также указал, что разрушение системы международных отношений связано с иллюзиями европейских элит, считающих, что мир должен функционировать исключительно в их интересах.

В декабре 2021 г. Россия предложила США и НАТО договоры о гарантиях безопасности. В январе 2022 г. состоялись консультации, по итогам которых Запад отказался идти на ключевые уступки. США и НАТО передали письменные ответы на российские инициативы, но их содержание не разглашалось по просьбе американской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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