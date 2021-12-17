Россия опубликовала свои предложения НАТО о безопасности

Пока это запросная позиция России, это нельзя рассматривать как базу для возможного консенсуса с США, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Не совсем реалистично выглядит фактическое требование к НАТО отказаться от размещения ядерного оружия США в Европе. Вашингтон вряд ли будет обсуждать пункт о неразмещении ядерного оружия за рубежом и отказе от обучения своих союзников его использовать, говорит эксперт. Другое дело, что в самой Европе есть движение против размещения у себя американского ядерного оружия, рассуждает Стефанович: и если вдруг оно воспримет это как возможность улучшения ситуации с безопасностью, что-то может сдвинуться, но перспективы туманные и сомнительные. Теперь главное – понять, где Россия готова уступить, если с той стороны будет показана готовность хотя бы к обсуждению предложений такого рода, заключил эксперт.