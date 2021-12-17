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Россия опубликовала свои предложения НАТО о безопасности

Но Запад их скорее всего отвергнет
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Ints Kalnins / Reuters

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по указанию президента Владимира Путина после саммита с президентом США Джо Байденом в начале декабря. Сами проекты были переданы 15 декабря во время визита в Москву помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Российская сторона предлагает США исключить дальнейшее расширение НАТО и ее военную активность в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия) и присоединение к альянсу Украины, а также обоюдно не развертывать ракеты малой и средней дальности в Европе и не размещать дополнительных вооружений за пределами границ военного блока на 1997 г. Кроме того, альянсу также отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу.

Часть документа, обращенная непосредственно США, касается в основном стратегических ядерных сил (СЯС). Обеим странам предлагается обязаться не развертывать ядерное оружие за рубежом и ликвидировать позволяющую делать это инфраструктуру, не проводить военных учений с отработкой сценариев его применения, а также не подготавливать военных неядерных стран для применения ядерного оружия. Отдельно подчеркивается, что Россия и США не будут использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга.

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В сообщении МИД говорится, что по предложениям, обращенным к НАТО и США, «в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы». «Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», – говорится в заявлении российского дипведомства. В предложениях российской стороны отмечается, что они составлены в соответствии с принципами Устава ООН в редакции 1970 г., заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., Основополагающем акта об отношениях России и НАТО от 1997 г. и других международных соглашений.

Цель МИД – зафиксировать предельно жесткие позиции и показать Западу, что на компромиссы Москва не пойдет, уверен главный редактор журнала «Россия в международной политике» Федор Лукьянов. По его словам, публичным заявлением о своих требованиях МИД сознательно ограничивает возможности для торга. При этом не совсем понятно, что будет, если США и НАТО отвергнут российскую инициативу. Эксперт полагает, что в таком случае Москва попытается вернуть своих визави за стол переговоров, ведь заявить ультимативные требования и потом молча принять отказ – это было бы несолидно. Выдвинутые Россией пункты для Запада неприемлемы, говорит эксперт. Единственной перспективной темой для переговоров является неразмещение обеими сторонами ракет средней и меньшей дальности, считает он.

Пока это запросная позиция России, это нельзя рассматривать как базу для возможного консенсуса с США, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Не совсем реалистично выглядит фактическое требование к НАТО отказаться от размещения ядерного оружия США в Европе. Вашингтон вряд ли будет обсуждать пункт о неразмещении ядерного оружия за рубежом и отказе от обучения своих союзников его использовать, говорит эксперт. Другое дело, что в самой Европе есть движение против размещения у себя американского ядерного оружия, рассуждает Стефанович: и если вдруг оно воспримет это как возможность улучшения ситуации с безопасностью, что-то может сдвинуться, но перспективы туманные и сомнительные. Теперь главное – понять, где Россия готова уступить, если с той стороны будет показана готовность хотя бы к обсуждению предложений такого рода, заключил эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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