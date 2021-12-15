Китай поддержал инициативы России по получению гарантий от НАТО

Речь о какой-то помощи России в продвижении ее инициативы по безопасности не идет, поскольку у Китая нет политического влияния на европейских игроков, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Однако Китай в данном случае проявил очень необычную солидарность с Россией по вопросам безопасности в Европе, продолжает он. У Китая сейчас очень плохие отношения с США, но очень важные для него в экономическом плане и хорошие отношения с Европейским союзом. Ранее Китай высказывал неодобрение расширению НАТО, но так далеко в поддержке политики Москвы они не заходили, солидаризируясь с нашими действиями, которые рассматривают на Западе как агрессивные, говорит эксперт. Российскую критику в адрес QUAD и в большей степени AUKUS следует рассматривать как ответный шаг России, считает он.