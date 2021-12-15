Китай поддержал инициативы России по получению гарантий от НАТО

Китай поддержал инициативы России по получению гарантий от НАТОРанее Пекин старался дистанцироваться от проблем России в Европе
Китай поддержал инициативу России о получении гарантий безопасности в Европе во время переговоров лидеров двух стран. Это необычный жест для китайской дипломатии, ранее старавшейся держаться в стороне от проблем отношений России и Запада.
Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал российскую инициативу о гарантиях безопасности для России со стороны США и НАТО, которую президент Владимир Путин выдвинул во время переговоров со своим коллегой Джо Байденом 7 декабря. Об этом заявил журналистам после состоявшихся 15 декабря переговоров Путина и Си в режиме видеоконференции помощник президента России Юрий Ушаков. Конкретные российские предложения в виде проекта договоров были переданы в этот же день, 15 декабря, в Москве помощнику госсекретаря США Карен Донфрид, сообщил Ушаков.
Россия в ответ поддержала Китай. По словам Ушакова, высказывалась озабоченность по поводу активности американцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа четверки QUAD (группа в составе США, Японии, Австралии и Индии. – «Ведомости») и американо-англо-австралийского союза AUKUS», – сказал Ушаков. Последний альянс «подрывает устои режима ядерного нераспространения», так как предусматривает передачу Австралии технологий атомных подводных лодок, добавил он.
Речь о какой-то помощи России в продвижении ее инициативы по безопасности не идет, поскольку у Китая нет политического влияния на европейских игроков, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Однако Китай в данном случае проявил очень необычную солидарность с Россией по вопросам безопасности в Европе, продолжает он. У Китая сейчас очень плохие отношения с США, но очень важные для него в экономическом плане и хорошие отношения с Европейским союзом. Ранее Китай высказывал неодобрение расширению НАТО, но так далеко в поддержке политики Москвы они не заходили, солидаризируясь с нашими действиями, которые рассматривают на Западе как агрессивные, говорит эксперт. Российскую критику в адрес QUAD и в большей степени AUKUS следует рассматривать как ответный шаг России, считает он.
Со стороны Си поддержка инициативы России – это зеркальная позиция, поскольку Москва ругает AUKUS, но она носит скорее ритуальный характер, говорит руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. В то же время для китайской внешнеполитической риторики такие высказывания – это скорее редкость и новшество, согласен он. Это перемена, потому что раньше китайцы старались таким образом как можно меньше поддерживать Россию без нужды и не лезть не в свои конфликты, ведь НАТО им не угрожает.
В экономической области, как рассказал Ушаков, Путин и Си подробно обсудили тему экспорта российского зерна в Китай, поставки газа через проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», который должен пройти через Монголию, и другие вопросы экономики и торговли, объем которой за январь – ноябрь составил $123 млрд. В целом, как отметил помощник президента, переговоры были «обстоятельными» и это был разговор «двух коллег», «двух друзей». Си, по словам Ушакова, отметил, что отношения даже превосходят союзнический уровень. Путин также заявил во вступительном слове, что намерен посетить открытие зимней Олимпиады в Пекине в феврале будущего года. США и их ближайшие союзники объявили о дипломатической блокаде Олимпиады.
«И президент, и председатель выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга», – рассказал Ушаков. По мнению Габуева, об увеличении доли национальных валют в торговле сложно говорить из-за волатильности рубля, а главное – неполной конвертируемости юаня. Независимую от третьих стран и их валют систему расчетов также очень сложно сделать, продолжает эксперт. Ее отдельные элементы, вроде подключения китайских банков к российскому аналогу SWIFT, а наших – к китайскому, уже существуют, но носят ограниченный характер. Главной проблемой для увеличения любых финансовых транзакций в национальных валютах все же является неполная конвертируемость юаня, отмечает эксперт.