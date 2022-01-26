США отвергли большую часть российских предложений

США отвергли большую часть российских предложенийНо Москва может согласиться обсуждать вопросы контроля над вооружениями
Вечером 26 января в Москве посол США передал в МИД России письменный ответ на предложения о европейской безопасности, которые Россия сформулировала в конце прошлого года в виде проектов соглашений с США и НАТО. Москва предложила отказаться от принятия в НАТО Украины и Грузии, не размещать иностранные войска на территории новых членов НАТО, отказаться от учений у границ, не размещать угрожающие системы вооружений, включая ракеты средней дальности и ряд других мер.
В отличие от России, США не стали их раскрывать, но их основные положения пояснил на брифинге в Вашингтоне госсекретарь Энтони Блинкен. США готовы продолжать переговоры с Россией и считают, что стороны могут достичь некоторого компромисса, заявил Блинкен. По его словам, письменный ответ на требования России представляет собой сбалансированный проект из реакции на позицию Москвы и предложений Вашингтона по областям, где возможен консенсус.
Также Белый дом передал России, чем озабочены США и их союзники. «Мы дали понять, что существуют незыблемые принципы, которые мы будем защищать – суверенитет и территориальная целостность Украины, а также право каждой страны выбирать, какие союзы она будет заключать для обеспечения собственной безопасности», – подчеркнул Блинкен.
Среди перспективных мер для диалога госсекретарь назвал размещение ракет в Европе, обеспечение прозрачности размещения войск на Украине, а также военные учения на континенте. «Эти сферы обладают потенциалом. Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию», – отметил Блинкен.
Одновременно свой ответ России передало и НАТО. Как заявил на пресс–конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс не отказывается от принципа «открытых дверей», то есть отклоняет требование о нерасширении, но и не стремится к конфронтации, так как является «оборонительным альянсом». Однако к быстрой реакции на эскалацию Брюссель готов. По словам Столтенберга, НАТО усиливает свое присутствие в Балтийском и Черном морях. Альянс располагает передовыми силами реагирования из 5000 человек, которые могут быть развернуты в течение нескольких дней.
Кроме того, НАТО призвало Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии. Столтенберг предложил России возобновить брифинги по учениям, а также диалог о контроле над вооружениями, ядерным оружием, ракетам и космосу. Помимо этого, НАТО огласило инициативу по установке прямой линией связи с Москвой и использованию военных контактов для избежания инцидентов, подчеркнул генсек альянса.
Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА «Новости», что в отношении той части ответа США, где речь идет о контроле за вооружениями, есть предмет для разговора, ответ же НАТО, копирующий американский, не представляет интереса. Ранее МИД России заявлял, что Москва согласится на принятие всех, а не отдельных предложений. Член Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что подготовка ответа России займет несколько дней и может потребовать консультаций с союзниками, включая Китай.
Большая дипломатическая игра между Россией и Западом только начинается, уверен научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. В Москве, подчеркивает эксперт, понимали, что некоторые пункты Вашингтон и Брюссель отвергнут из–за политических издержек. При этом диалог стал активнее, стороны выдвинули несколько относительно конструктивных предложений. Однако, поясняет Стефанович, несколько печалит тот факт, что американские партнеры рассмотрели российские инициативы в сфере безопасности только после того, как Москва развернула на своих западных границах существенную группировку войск. Из этого другие участники международных отношений сделают свои выводы, так что надеяться на снижение напряженности в мире не приходится, резюмирует Стефанович