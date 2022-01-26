США отвергли большую часть российских предложений

Большая дипломатическая игра между Россией и Западом только начинается, уверен научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. В Москве, подчеркивает эксперт, понимали, что некоторые пункты Вашингтон и Брюссель отвергнут из–за политических издержек. При этом диалог стал активнее, стороны выдвинули несколько относительно конструктивных предложений. Однако, поясняет Стефанович, несколько печалит тот факт, что американские партнеры рассмотрели российские инициативы в сфере безопасности только после того, как Москва развернула на своих западных границах существенную группировку войск. Из этого другие участники международных отношений сделают свои выводы, так что надеяться на снижение напряженности в мире не приходится, резюмирует Стефанович