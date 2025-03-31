Нидерланды выразили готовность выделить 2 млрд евро Украине на военные нужды
Нидерланды готовы выделить 2 млрд евро Украине в качестве военной помощи в 2025 г. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс на своей странице в соцсети X по итогам визита в Киев.
«Посетил моего украинского коллегу [министра обороны Украины] Рустема Умерова в Киеве, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку. Я рассказал ему о нашем пакете ускоренного финансирования в размере 2 млрд евро в 2025 г.», – отметил Брекелманс.
Он уточнил, что 500 млн евро из этой суммы будут направлены на производство дронов.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский на брифинге сообщил о поступлении в страну нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. Он не стал приводить другие детали и называть количество прибывших истребителей.
В ходе саммита стран G7, который состоялся в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине F-16 производства США. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия намерены направить Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.