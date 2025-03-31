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Нидерланды выразили готовность выделить 2 млрд евро Украине на военные нужды

Ведомости

Нидерланды готовы выделить 2 млрд евро Украине в качестве военной помощи в 2025 г. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс на своей странице в соцсети X по итогам визита в Киев.

«Посетил моего украинского коллегу [министра обороны Украины] Рустема Умерова в Киеве, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку. Я рассказал ему о нашем пакете ускоренного финансирования в размере 2 млрд евро в 2025 г.», – отметил Брекелманс.

Он уточнил, что 500 млн евро из этой суммы будут направлены на производство дронов.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский на брифинге сообщил о поступлении в страну нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. Он не стал приводить другие детали и называть количество прибывших истребителей.

В ходе саммита стран G7, который состоялся в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине F-16 производства США. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия намерены направить Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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