Нидерланды выразили готовность выделить 2 млрд евро Украине на военные нужды

В ходе саммита стран G7, который состоялся в Хиросиме в мае 2023 г., было принято решение о поставке Украине F-16 производства США. Тогда сообщалось, что в течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия намерены направить Киеву в общей сложности 85 таких самолетов.