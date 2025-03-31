Медведев: больных русофобией европейских политиков нужно лечить «Орешником»

27 марта прошел саммит «коалиции желающих» – группы стран, которые обсуждают возможность развернуть миротворческие силы на Украине в случае прекращения огня. На саммите обсуждались в том числе антироссийские санкции. Макрон заявил, что отменять санкции еще «слишком рано». Стармер согласился с ним и сказал, что «время для отмены санкций против России еще не пришло».