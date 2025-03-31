Медведев: больных русофобией европейских политиков нужно лечить «Орешником»
Значительная часть европейских политиков «заболела русоманией (она же русофобия) в острой форме», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своем Telegram-канале.
Причинами такого «расстройства» является преувеличение воздействия России на жизнь Европы и европейцев, написал Медведев. Примерами больных русофобией он назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александр Стубба и других европейских политиков. Лучшее лечение, по словам Медведева, наблюдается при применении «седативных препаратов» (ракет) «Калибр», «Оникс», «Искандер» и «Орешник».
27 марта прошел саммит «коалиции желающих» – группы стран, которые обсуждают возможность развернуть миротворческие силы на Украине в случае прекращения огня. На саммите обсуждались в том числе антироссийские санкции. Макрон заявил, что отменять санкции еще «слишком рано». Стармер согласился с ним и сказал, что «время для отмены санкций против России еще не пришло».
20 марта Стубб заявил, что Киев нужно вооружить «до зубов», это единственный «реальный способ сдерживания Москвы». Президент также призвал государства ЕС ужесточить санкции против России.