Стубб счел необходимым «вооружить Украину до зубов»
Киев нужно вооружить «до зубов», это единственный «реальный способ сдерживания Москвы», заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с Politico.
Наряду со сдерживанием, основанном на полной милитаризации Украины, Стубб также упомянул якобы будущее членство республики в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.
На этой неделе в Брюсселе состоится встреча лидеров стран Евросоюза. Стубб также призвал государства ЕС ужесточить санкции против Москвы, конфисковать замороженные российские активы и продолжить финансовую поддержку Украины. Финский президент выразил сожаление о том, что план главы дипломатии ЕС Каи Каллас по оказанию Украине военной помощи на сумму до 40 млрд евро «не получил достаточной поддержки в Европейском совете». Он выразил надежду, что «главы государств и правительств смогут его спасти».
17 марта ЕС утвердил новый пакет финансовой помощи Украине на сумму 3,5 млрд евро, эти деньги будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки республики. Предполагается, что часть выделенных средств будет использована для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. 19 марта Reuters писало, что правительство Германии направит на военную помощь Украине дополнительные 3 млрд евро.
18 марта президент России Владимир Путин подчеркнул в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, что основное условие для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем – прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.