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Стубб счел необходимым «вооружить Украину до зубов»

Ведомости

Киев нужно вооружить «до зубов», это единственный «реальный способ сдерживания Москвы», заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с Politico.

Наряду со сдерживанием, основанном на полной милитаризации Украины, Стубб также упомянул якобы будущее членство республики в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

На этой неделе в Брюсселе состоится встреча лидеров стран Евросоюза. Стубб также призвал государства ЕС ужесточить санкции против Москвы, конфисковать замороженные российские активы и продолжить финансовую поддержку Украины. Финский президент выразил сожаление о том, что план главы дипломатии ЕС Каи Каллас по оказанию Украине военной помощи на сумму до 40 млрд евро «не получил достаточной поддержки в Европейском совете». Он выразил надежду, что «главы государств и правительств смогут его спасти».

17 марта ЕС утвердил новый пакет финансовой помощи Украине на сумму 3,5 млрд евро, эти деньги будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки республики. Предполагается, что часть выделенных средств будет использована для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. 19 марта Reuters писало, что правительство Германии направит на военную помощь Украине дополнительные 3 млрд евро.

18 марта президент России Владимир Путин подчеркнул в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, что основное условие для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем – прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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