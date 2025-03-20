Стубб счел необходимым «вооружить Украину до зубов»

На этой неделе в Брюсселе состоится встреча лидеров стран Евросоюза. Стубб также призвал государства ЕС ужесточить санкции против Москвы, конфисковать замороженные российские активы и продолжить финансовую поддержку Украины. Финский президент выразил сожаление о том, что план главы дипломатии ЕС Каи Каллас по оказанию Украине военной помощи на сумму до 40 млрд евро «не получил достаточной поддержки в Европейском совете». Он выразил надежду, что «главы государств и правительств смогут его спасти».