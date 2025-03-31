Песков: в графике Путина пока нет телефонного разговора с Трампом
Президент РФ Владимир Путин пока не запланировал новый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора, но еще раз повторяю, президент Путин остается открытым для такого общения, и при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован», – сказал пресс-секретарь президента.
30 марта NBC News сообщил о планах Трампа провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.
18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Диалог длился более полутора часов. Президенты обсудили шаги по урегулированию украинского конфликта. Путин подчеркнул, что ключевым условием для разрешения ситуации является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и сразу дал российским военным соответствующую команду.