Авиация США нанесла удары по авиабазе на севере Саны в Йемене
Американские военные нанесли серию авиаударов по базе Аль-Дайлами, расположенной на севере столицы Йемена – Саны. Как сообщает Al Hadath, целью ударов стали склады вооружения, используемые хуситскими формированиями.
По данным источника в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), удары были направлены против объектов, принадлежащих поддерживаемой Ираном группировке хуситов.
Как пояснил источник Al Hadath, операции США направлены на ослабление командной структуры и боевых возможностей хуситов, а также на предотвращение угрозы международному судоходству в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандабе и Аденском заливе.
15 марта президент США Дональд Трамп объявил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить свободу судоходства в Красном море.
30 марта йеменские вооруженные силы трижды атаковали американский авианосец Harry Truman и ряд военных кораблей в Красном море. Ракетные войска, беспилотники и военно-морские силы провели «операцию по противостоянию и взаимодействию». О результатах атаки не сообщалось.