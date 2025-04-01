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Стубб призвал финнов готовиться к восстановлению отношений с Россией

Ведомости

Жителям Финляндии необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции. Его слова передает газета Helsingin Sanomat.

Он подчеркнул, что граждане должны быть готовы к тому, что отношения с Россией на политическом уровне вновь откроются. Стубб сообщил, что на данном этапе невозможно сказать, когда именно это произойдет, но «нельзя отменить того факта, что РФ была и будет соседом Финляндии».

По словам финского лидера, восстановление отношений двух стран будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией.

За последние годы отношения между РФ и Финляндией значительно ухудшились. Особенно напряженной ситуация стала после присоединения финской стороны к НАТО, что, по мнению Москвы, не способствует защите национальных интересов страны.

8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой из-за присутствия «угрозы» с восточной стороны. В декабре 2024 г. Орпо делал похожее заявление относительно открытия границ с Россией. Тогда премьер говорил о том, что открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов.

Постепенное закрытие КПП на границе с Россией власти Финляндии начали в конце ноября 2023 г. В пограничной службе республики поясняли, что такая мера связана с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создать угрозу нацбезопасности Финляндии. По данным ведомства на конец ноября, за несколько недель в страну через границу с Россией перебрались более 700 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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