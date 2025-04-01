Стубб призвал финнов готовиться к восстановлению отношений с Россией
Жителям Финляндии необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции. Его слова передает газета Helsingin Sanomat.
Он подчеркнул, что граждане должны быть готовы к тому, что отношения с Россией на политическом уровне вновь откроются. Стубб сообщил, что на данном этапе невозможно сказать, когда именно это произойдет, но «нельзя отменить того факта, что РФ была и будет соседом Финляндии».
По словам финского лидера, восстановление отношений двух стран будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией.
За последние годы отношения между РФ и Финляндией значительно ухудшились. Особенно напряженной ситуация стала после присоединения финской стороны к НАТО, что, по мнению Москвы, не способствует защите национальных интересов страны.
8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой из-за присутствия «угрозы» с восточной стороны. В декабре 2024 г. Орпо делал похожее заявление относительно открытия границ с Россией. Тогда премьер говорил о том, что открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов.
Постепенное закрытие КПП на границе с Россией власти Финляндии начали в конце ноября 2023 г. В пограничной службе республики поясняли, что такая мера связана с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создать угрозу нацбезопасности Финляндии. По данным ведомства на конец ноября, за несколько недель в страну через границу с Россией перебрались более 700 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.