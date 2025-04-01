Стубб призвал финнов готовиться к восстановлению отношений с Россией

8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой из-за присутствия «угрозы» с восточной стороны. В декабре 2024 г. Орпо делал похожее заявление относительно открытия границ с Россией. Тогда премьер говорил о том, что открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов.