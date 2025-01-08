Власти Финляндии решили оставить границу с Россией закрытой
«Оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», – сказал Орпо.
Он назвал «теневой флот России» проблемой в Балтийском море, рассказав, что в ЕС и НАТО ищут пути противодействия ему.
В декабре 2024 г. Орпо делал похожее заявление относительно открытия границ с Россией. Тогда премьер говорил о том, что открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов.
Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта Рая-Йоосеп 24 ноября 2023 г. Республика обвинила РФ в якобы увеличении притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. 15 апреля были закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
7 января сообщалось, что НАТО направит 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов. В конце декабря 2024 г. Евросоюз (ЕС) намеревался ввести санкции против «теневого флота» России из-за инцидента в Балтийском море с энергетическим кабелем, пролегающим по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией.