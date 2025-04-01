Глава МИД Китая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Министр иностранных дел Китая Ван И возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает «РИА Новости».
Глава китайского МИДа находится в Москве с официальным визитом по приглашению его российского коллеги Сергея Лаврова. Ожидается, что 1 апреля они проведут переговоры, в ходе которых будут подниматься вопросы двусторонних отношений, включая контакты на высшем уровне и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования конфликта на Украине.
31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что российский лидер Владимир Путин примет Ван И во время его официального трехдневного визита в Россию. «Да, мы рассчитываем на то, что президент Путин примет господина Ван И и они смогут пообщаться. По крайней мере, лидеры наших двух стран всегда взаимно принимают высокопоставленные делегации», – сказал Песков.