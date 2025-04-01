Глава МИД Китая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что российский лидер Владимир Путин примет Ван И во время его официального трехдневного визита в Россию. «Да, мы рассчитываем на то, что президент Путин примет господина Ван И и они смогут пообщаться. По крайней мере, лидеры наших двух стран всегда взаимно принимают высокопоставленные делегации», – сказал Песков.