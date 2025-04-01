Путин проведет заседание Совбеза РФ 1 апреля

28 марта Путин уже проводил по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Тогда обсуждались вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщалось на сайте Кремля. С докладом выступал министр иностранных дел Сергей Лавров. В совещании участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов и др.