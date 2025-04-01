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Путин проведет заседание Совбеза РФ 1 апреля

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля после 15:00 мск проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет открытая вступительная часть. Президент сам обозначит тему заседания, даст соответствующие комментарии», – сказал представитель Кремля.

28 марта Путин уже проводил по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Тогда обсуждались вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщалось на сайте Кремля. С докладом выступал министр иностранных дел Сергей Лавров. В совещании участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов и др.

Ранее в марте на заседаниях Совбеза обсуждались также вопросы восстановления российско-американских отношений, дополнительные меры по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан, обеспечение внутренней стабильности в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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