Путин проведет заседание Совбеза РФ 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин 1 апреля после 15:00 мск проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет открытая вступительная часть. Президент сам обозначит тему заседания, даст соответствующие комментарии», – сказал представитель Кремля.
28 марта Путин уже проводил по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Тогда обсуждались вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщалось на сайте Кремля. С докладом выступал министр иностранных дел Сергей Лавров. В совещании участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов и др.
Ранее в марте на заседаниях Совбеза обсуждались также вопросы восстановления российско-американских отношений, дополнительные меры по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан, обеспечение внутренней стабильности в РФ.