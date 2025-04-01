В Кремле заявили о «нулевых» отношениях России и Финляндии из-за НАТОСтубб ранее призвал финнов морально готовиться к восстановлению отношений с РФ
Финляндия фактически свела отношения с Россией к нулю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Пресс-секретарь российского лидера сказал, что между Россией и Финляндией было взаимовыгодное сотрудничество. Тем не менее финская сторона начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. На данный момент отношения стран фактически сведены к нулю. Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно давал понять, что Россия открыта к нормализации отношения с тем, кто этого желает.
Песков подчеркнул, что российская сторона никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения с соседними странами. Он напомнил, что Россия выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. Это относится и к Финляндии.
1 апреля президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции заявил, что жителям страны необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул, что граждане должны быть готовы к тому, что отношения с Россией на политическом уровне вновь откроются. По словам финского лидера, восстановление отношений двух стран будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией.
За последние годы отношения между РФ и Финляндией значительно ухудшились. Особенно напряженной ситуация стала после присоединения финской стороны к НАТО, что, по мнению Москвы, не способствует защите национальных интересов страны.