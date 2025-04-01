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В Кремле заявили о «нулевых» отношениях России и Финляндии из-за НАТО

Стубб ранее призвал финнов морально готовиться к восстановлению отношений с РФ
Ведомости

Финляндия фактически свела отношения с Россией к нулю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Пресс-секретарь российского лидера сказал, что между Россией и Финляндией было взаимовыгодное сотрудничество. Тем не менее финская сторона начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. На данный момент отношения стран фактически сведены к нулю. Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно давал понять, что Россия открыта к нормализации отношения с тем, кто этого желает.

Песков подчеркнул, что российская сторона никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения с соседними странами. Он напомнил, что Россия выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. Это относится и к Финляндии.

1 апреля президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции заявил, что жителям страны необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул, что граждане должны быть готовы к тому, что отношения с Россией на политическом уровне вновь откроются. По словам финского лидера, восстановление отношений двух стран будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией.

За последние годы отношения между РФ и Финляндией значительно ухудшились. Особенно напряженной ситуация стала после присоединения финской стороны к НАТО, что, по мнению Москвы, не способствует защите национальных интересов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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