В Кремле заявили о «нулевых» отношениях России и Финляндии из-за НАТО

1 апреля президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции заявил, что жителям страны необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул, что граждане должны быть готовы к тому, что отношения с Россией на политическом уровне вновь откроются. По словам финского лидера, восстановление отношений двух стран будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией.