Трамп планирует посетить в мае Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ
Президент США Дональд Трамп намерен в мае отправиться в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете, передает Reuters.
Визит в указанные страны станет первой зарубежной поездкой Трампа за время его второго президентского срока.
«Это может произойти в следующем месяце, может быть, чуть позже», – сказал он.
Четыре источника Reuters сообщили, что в качестве даты поездки рассматривается середина мая.
Трамп уточнил, что целью его поездки в Саудовскую Аравию будет заключение соглашения об инвестировании в экономику США более $1 трлн, включая закупки военной техники. По его словам, аналогичные соглашения могут быть подписаны в Катаре и ОАЭ. Среди других тем, которые будут обсуждаться в ходе визита Трампа, вероятно, российско-украинский конфликт и война в Газе, сообщил один из источников Reuters.
Саудовская Аравия играет заметную роль во внешней политике США, в том числе в проведении переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом о прекращении огня. Обсуждения по вопросу урегулирования конфликта возобновились в феврале 2025 г. после вступления Трампа в должность президента. Американская сторона провела уже несколько раундов переговоров с делегациями РФ и Украины в Саудовской Аравии.