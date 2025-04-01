Трамп планирует посетить в мае Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ

Трамп уточнил, что целью его поездки в Саудовскую Аравию будет заключение соглашения об инвестировании в экономику США более $1 трлн, включая закупки военной техники. По его словам, аналогичные соглашения могут быть подписаны в Катаре и ОАЭ. Среди других тем, которые будут обсуждаться в ходе визита Трампа, вероятно, российско-украинский конфликт и война в Газе, сообщил один из источников Reuters.