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Апелляционный суд Парижа может вынести решение по делу Ле Пен летом 2026 года

Ведомости

Апелляционный суд Парижа может вынести решение по обжалованию приговора Марин Ле Пен, которую ранее суд приговорил к лишению свободы и запретил баллотироваться на следующих президентских выборах, летом 2026 г. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на заявление суда.

Как уточняется, на сегодняшний день подано три апелляции, в том числе от самой Ле Пен и партии «Национальное объединение».

Если этот график будет соблюден, слушания пройдут не позднее начала следующего года, а итоговое постановление будет оглашено за несколько месяцев до президентских выборов 2027 г.

Лидер «Национального объединения» Ле Пен приговорена 31 марта к четырем годам лишения свободы за нецелевое расходование средств Европарламента. Суд запретил ей избираться на пять лет, первые два года она проведет под электронным браслетом, затем два года – под условным заключением. Также Ле Пен должна заплатить штраф в 100 000 евро.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Ле Пен, заявил, что наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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