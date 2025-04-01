Апелляционный суд Парижа может вынести решение по делу Ле Пен летом 2026 года
Апелляционный суд Парижа может вынести решение по обжалованию приговора Марин Ле Пен, которую ранее суд приговорил к лишению свободы и запретил баллотироваться на следующих президентских выборах, летом 2026 г. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на заявление суда.
Как уточняется, на сегодняшний день подано три апелляции, в том числе от самой Ле Пен и партии «Национальное объединение».
Если этот график будет соблюден, слушания пройдут не позднее начала следующего года, а итоговое постановление будет оглашено за несколько месяцев до президентских выборов 2027 г.
Лидер «Национального объединения» Ле Пен приговорена 31 марта к четырем годам лишения свободы за нецелевое расходование средств Европарламента. Суд запретил ей избираться на пять лет, первые два года она проведет под электронным браслетом, затем два года – под условным заключением. Также Ле Пен должна заплатить штраф в 100 000 евро.
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Ле Пен, заявил, что наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.