Апелляционный суд Парижа может вынести решение по делу Ле Пен летом 2026 года

Лидер «Национального объединения» Ле Пен приговорена 31 марта к четырем годам лишения свободы за нецелевое расходование средств Европарламента. Суд запретил ей избираться на пять лет, первые два года она проведет под электронным браслетом, затем два года – под условным заключением. Также Ле Пен должна заплатить штраф в 100 000 евро.