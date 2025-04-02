WP: советник главы США использовал почту на Gmail для служебных коммуникаций
Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и другие члены Совета национальной безопасности использовали личную электронную почту Gmail для правительственной переписки, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Согласно данным, высокопоставленный помощник Уолтца использовал личный почтовый сервис для обсуждения технических вопросов с коллегами из других правительственных ведомств, связанных с секретными военными позициями и мощными системами вооружения.
По словам чиновников, Уолтцу отправляли на его Gmail менее конфиденциальную, но потенциально пригодную для использования информацию, такую как его расписание и другие рабочие документы. По словам источника, он иногда копировал и вставлял данные из своего расписания в Signal для координации встреч и дискуссий.
Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что не видел доказательств того, что Уолтц использовал свою личную электронную почту. В тех случаях, когда «старые знакомые» отправляли ему по электронной почте материалы, связанные с работой, он обязательно добавлял «копию» своего правительственного электронного адреса, чтобы обеспечить соблюдение федеральных законов о хранении документов, которые требуют от чиновников архивировать официальную переписку.
24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат. Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, но утверждал, что не был знаком с журналистом.