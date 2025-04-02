WP: советник главы США использовал почту на Gmail для служебных коммуникаций

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат. Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, но утверждал, что не был знаком с журналистом.