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WP: советник главы США использовал почту на Gmail для служебных коммуникаций

Ведомости

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и другие члены Совета национальной безопасности использовали личную электронную почту Gmail для правительственной переписки, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно данным, высокопоставленный помощник Уолтца использовал личный почтовый сервис для обсуждения технических вопросов с коллегами из других правительственных ведомств, связанных с секретными военными позициями и мощными системами вооружения.

По словам чиновников, Уолтцу отправляли на его Gmail менее конфиденциальную, но потенциально пригодную для использования информацию, такую как его расписание и другие рабочие документы. По словам источника, он иногда копировал и вставлял данные из своего расписания в Signal для координации встреч и дискуссий.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что не видел доказательств того, что Уолтц использовал свою личную электронную почту. В тех случаях, когда «старые знакомые» отправляли ему по электронной почте материалы, связанные с работой, он обязательно добавлял «копию» своего правительственного электронного адреса, чтобы обеспечить соблюдение федеральных законов о хранении документов, которые требуют от чиновников архивировать официальную переписку.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат. Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, но утверждал, что не был знаком с журналистом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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