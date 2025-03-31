WSJ: Уолтц теряет влияние в Белом доме после скандала с утечкой из чата Signal

Но в ходе личной встречи Трамп сообщил Уолтцу, что он пока сохранит свою должность. По словам источников, президент не хотел давать СМИ и демократам повод для торжества, поскольку это выглядело бы как признание ошибки. Один из чиновников отметил, что, если бы скандал с чатом Signal был впервые опубликован в консервативном издании, таком как Breitbart, Уолтц, скорее всего, лишился бы поста.