WSJ: Уолтц теряет влияние в Белом доме после скандала с утечкой из чата Signal
Президент Дональд Трамп решил не увольнять советника по национальной безопасности Майка Уолтца, несмотря на скандал с групповым чатом Signal, в который по ошибке был добавлен главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. Но, по словам высокопоставленных чиновников, позиции Уолтца в Белом доме серьезно пошатнулись, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Хотя Трамп публично выразил ему поддержку, влияние Уолтца на президента ослабло, а многие старшие помощники дистанцировались от него. Это происходит на фоне попыток администрации заключить мирные соглашения и предотвратить новую войну на Ближнем Востоке.
Трамп был особенно раздражен тем, что в телефоне Уолтца оказался контакт Голдберга, что и привело к утечке информации. В частных разговорах президент неоднократно высказывал гнев по поводу случившегося, обсуждая возможное увольнение Уолтца с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и начальником отдела кадров Серхио Гором.
Но в ходе личной встречи Трамп сообщил Уолтцу, что он пока сохранит свою должность. По словам источников, президент не хотел давать СМИ и демократам повод для торжества, поскольку это выглядело бы как признание ошибки. Один из чиновников отметил, что, если бы скандал с чатом Signal был впервые опубликован в консервативном издании, таком как Breitbart, Уолтц, скорее всего, лишился бы поста.
Тем не менее советник по национальной безопасности остается в сложной ситуации. Чиновники сообщили, что он ранее использовал Signal для обсуждения других чувствительных вопросов, включая мирные переговоры между Россией и Украиной, а также военные операции. Официальные лица не подтвердили, содержалась ли в этих чатах засекреченная информация.
Несмотря на официальные заверения Белого дома в поддержке Уолтца, источники утверждают, что ситуация остается нестабильной. Скандал с Signal подорвал ощущение контроля, которое Трамп старался продемонстрировать в начале второго срока, и вызвал внутренние разногласия, напоминающие хаотичный первый срок его президентства.
24 марта Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил подлинность группы, однако не стал комментировать, как журналист оказался в чате. На следующий день после инцидента Уолтц заявил, что журналисты делают себе имя на лжи о Трампе. Уолтц заявил, что не знает журналиста издания The Atlantic, службы будут выяснять, как он случайно попал в закрытый чат американских чиновников. 27 марта и разработчики Signal решили прокомментировать произошедшее, сообщив о шуточном перемещении «скрытой кнопки по добавлению случайных журналистов».