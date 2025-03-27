Signal в шутку «переместил» кнопку добавления в чат случайных журналистов

Накануне, 26 марта, издание выложило все скриншоты из переписки. В день начала операции США против йеменских хуситов 15 марта в мессенджере Signal, куда случайно был добавлен главный редактор издания Джеффри Голдберг, высокопоставленные чиновники США обсуждали детали операции. По информации из скриншотов издания, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о вылете истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии, а также о результатах атаки, включая уничтожение ключевого специалиста по ракетам хуситов.