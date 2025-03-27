Signal в шутку «переместил» кнопку добавления в чат случайных журналистов
Мессенджер Signal сообщил в описании к обновлению ПО о перемещении «скрытой кнопки по добавлению случайных журналистов». Это стало ответом на последний скандал, связанный с администрацией президента США Дональда Трампа, когда в чат членов команды президента случайно попал главный редактор The Atlantic.
Накануне, 26 марта, издание выложило все скриншоты из переписки. В день начала операции США против йеменских хуситов 15 марта в мессенджере Signal, куда случайно был добавлен главный редактор издания Джеффри Голдберг, высокопоставленные чиновники США обсуждали детали операции. По информации из скриншотов издания, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о вылете истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии, а также о результатах атаки, включая уничтожение ключевого специалиста по ракетам хуситов.
В чате также участвовали советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие высокопрофильные представители администрации США, включая госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Позже Хегсет опроверг обвинения в распространении военных планов, а Уолтц взял на себя ответственность за инцидент. Трамп в интервью CNN отметил, что Уолтц извлек урок из случившегося. По данным Politico, в Белом доме начали обсуждать возможность его отставки.
Сам Уолтц заявил, что журналисты делают себе имя на лжи об американском президенте. Уолтц заявил, что не знает журналиста издания The Atlantic, службы будут выяснять, как он случайно попал в закрытый чат американских чиновников. Накануне ЦРУ подтвердило законность использования Signal для обсуждения операций в Йемене.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард также подтвердила, что в чате не обсуждались секретные материалы. Она подчеркнула, что обмен строго засекреченными данными через Signal не велся. В спецслужбах заверили, что такая практика существовала и при предыдущей администрации и продолжается в рамках действующих нормативов, обеспечивая оперативность и контроль за внутренними коммуникациями.