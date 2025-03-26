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The Atlantic опубликовал скриншоты из чата членов администрации Трампа

Ведомости

Американское издание The Atlantic опубликовало новые скриншоты из чата команды президента США Дональда Трампа, в котором обсуждалась операция против хуситов.

В день атаки 15 марта в мессенджере Signal, куда случайно был добавлен главный редактор издания Джеффри Голдберг, высокопоставленные чиновники США обсуждали детали операции. По информации из скриншотов, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о вылете истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии, а также о результатах атаки, включая уничтожение ключевого специалиста по ракетам хуситов.

В чате также участвовали советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие высокопрофильные представители администрации США, включая госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Позже Хегсет опроверг обвинения в распространении военных планов, а Уолтц взял на себя ответственность за инцидент. Трамп в интервью CNN отметил, что Уолтц извлек урок из случившегося. По данным Politico, в Белом доме начали обсуждать возможность его отставки.

Сам Уолтц заявил, что журналисты делают себе имя на лжи об американском президенте. Уолтц заявил, что не знает журналиста издания The Atlantic, службы будут выяснять, как он случайно попал в закрытый чат американских чиновников. Накануне ЦРУ подтвердило законность использования Signal для обсуждения операций в Йемене.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард также подтвердила, что в чате не обсуждались секретные материалы. Она подчеркнула, что обмен строго засекреченными данными через Signal не велся. В спецслужбах заверили, что такая практика существовала и при предыдущей администрации и продолжается в рамках действующих нормативов, обеспечивая оперативность и контроль за внутренними коммуникациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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