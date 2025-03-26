The Atlantic опубликовал скриншоты из чата членов администрации Трампа

В чате также участвовали советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие высокопрофильные представители администрации США, включая госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Позже Хегсет опроверг обвинения в распространении военных планов, а Уолтц взял на себя ответственность за инцидент. Трамп в интервью CNN отметил, что Уолтц извлек урок из случившегося. По данным Politico, в Белом доме начали обсуждать возможность его отставки.