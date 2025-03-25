ЦРУ подтвердило законность использования Signal для обсуждения операций в Йемене
Использование мессенджера Signal американскими спецслужбами в рабочих целях полностью соответствует нормам законодательства, заявил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф. Его комментарий прозвучал на слушаниях в специальном комитете сената по разведке, где обсуждалась ситуация вокруг недавнего обсуждения военных операций в Йемене, случайно ставшего достоянием общественности после попадания в чат американских чиновников журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга. Его слова передает ТАСС.
По словам Рэтклиффа, переписка велась в рамках разрешенных процедур и не включала конфиденциальной или засекреченной информации. Он отметил, что мессенджер используется в ЦРУ как инструмент быстрой служебной связи при условии, что все решения фиксируются по официальным каналам.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард также подтвердила, что в чате не обсуждались секретные материалы. Она подчеркнула, что обмен строго засекреченными данными через Signal не велся. В спецслужбах заверили, что такая практика существовала и при предыдущей администрации и продолжается в рамках действующих нормативов, обеспечивая оперативность и контроль за внутренними коммуникациями.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает доверять своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, несмотря на скандал. Трамп назвал произошедшее «небольшим сбоем» и подчеркнул, что присутствие главного редактора The Atlantic в закрытом чате администрации в Signal не повлияло на ход военной операции.
Ранее журналист Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в групповом чате под названием «Хуситы. Малая группа», где обсуждались детали авиаударов. Впоследствии подлинность переписки подтвердили в Совете нацбезопасности США, заявив, что ведется расследование обстоятельств добавления постороннего участника.