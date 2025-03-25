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ЦРУ подтвердило законность использования Signal для обсуждения операций в Йемене

Ведомости

Использование мессенджера Signal американскими спецслужбами в рабочих целях полностью соответствует нормам законодательства, заявил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф. Его комментарий прозвучал на слушаниях в специальном комитете сената по разведке, где обсуждалась ситуация вокруг недавнего обсуждения военных операций в Йемене, случайно ставшего достоянием общественности после попадания в чат американских чиновников журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга. Его слова передает ТАСС.

По словам Рэтклиффа, переписка велась в рамках разрешенных процедур и не включала конфиденциальной или засекреченной информации. Он отметил, что мессенджер используется в ЦРУ как инструмент быстрой служебной связи при условии, что все решения фиксируются по официальным каналам.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард также подтвердила, что в чате не обсуждались секретные материалы. Она подчеркнула, что обмен строго засекреченными данными через Signal не велся. В спецслужбах заверили, что такая практика существовала и при предыдущей администрации и продолжается в рамках действующих нормативов, обеспечивая оперативность и контроль за внутренними коммуникациями.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает доверять своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, несмотря на скандал. Трамп назвал произошедшее «небольшим сбоем» и подчеркнул, что присутствие главного редактора The Atlantic в закрытом чате администрации в Signal не повлияло на ход военной операции.

Ранее журналист Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в групповом чате под названием «Хуситы. Малая группа», где обсуждались детали авиаударов. Впоследствии подлинность переписки подтвердили в Совете нацбезопасности США, заявив, что ведется расследование обстоятельств добавления постороннего участника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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