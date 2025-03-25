ЦРУ подтвердило законность использования Signal для обсуждения операций в Йемене

Директор национальной разведки США Тулси Габбард также подтвердила, что в чате не обсуждались секретные материалы. Она подчеркнула, что обмен строго засекреченными данными через Signal не велся. В спецслужбах заверили, что такая практика существовала и при предыдущей администрации и продолжается в рамках действующих нормативов, обеспечивая оперативность и контроль за внутренними коммуникациями.