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Журналист The Atlantic случайно попал в чат по координации ударов США по хуситам

Ведомости

Журналист The Atlantic Джеффри Голдберг оказался случайным участником закрытого чата высокопоставленных представителей администрации США, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. Об этом он написал в своей колонке в издании. Он отметил, что был добавлен в группу в мессенджере Signal.

По словам Голдберга, все началось 11 марта, когда он получил запрос от пользователя, представившегося как Майкл Уолтц, который является советником президента США по нацбезопасности. Через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.

В беседе, как утверждает Голдберг, принимали участие аккаунты с именами ведущих чиновников США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета. Вэнс, по словам журналиста, выступал против немедленных ударов, указывая на их несогласованность с посланием Белого дома европейским союзникам. В то же время Хегсет поддержал инициативу, хотя и отметил «отвращение к европейским нахлебникам».

15 марта тот же аккаунт Хегсета анонсировал точное время начала ударов – оно совпало с первыми сообщениями о бомбардировках, появившимися в соцсетях.

Позже пресс-секретарь совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил подлинность группы, однако не стал комментировать, как журналист оказался в чате.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The Atlantic, заявив, что ничего не знает об этом проишествии, так как не является большим поклонником издания.

15 марта Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить свободу судоходства в Красном море. 23 марта Уолтц заявил, что Соединенные Штаты ликвидировали высокопрофильных членов движения «Ансар Аллах» 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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