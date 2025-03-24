Журналист The Atlantic случайно попал в чат по координации ударов США по хуситам

В беседе, как утверждает Голдберг, принимали участие аккаунты с именами ведущих чиновников США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета. Вэнс, по словам журналиста, выступал против немедленных ударов, указывая на их несогласованность с посланием Белого дома европейским союзникам. В то же время Хегсет поддержал инициативу, хотя и отметил «отвращение к европейским нахлебникам».