Politico: Трамп пришел в ярость из-за наличия у Уолтца номера главреда The Atlantic
В скандале, связанном с утечкой секретной информации из чата администрации США, главу государства Дональда Трампа больше всего разозлило само наличие телефонного номера главреда The Atlantic у своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания заявил, что Трамп был в ярости из-за «глупости» Уолтца. Этот инцидент привел к напряженности в близком кругу американского президента, утверждает другой источник издания.
Politico отмечает, что у Трампа сложились достаточно негативные отношения с журналом The Atlantic, поскольку он был одним из первых изданий, которые призывали к импичменту главы США в 2019 г.
24 марта журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.
Пресс-секретарь совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил подлинность группы, однако не стал комментировать, как журналист оказался в чате.
На следующий день после инцидента Уолтц заявил, что журналисты делают себе имя на лжи о Трампе. Уолтц заявил, что не знает журналиста издания The Atlantic, службы будут выяснять, как он случайно попал в закрытый чат американских чиновников.