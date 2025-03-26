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Politico: Трамп пришел в ярость из-за наличия у Уолтца номера главреда The Atlantic

Ведомости

В скандале, связанном с утечкой секретной информации из чата администрации США, главу государства Дональда Трампа больше всего разозлило само наличие телефонного номера главреда The Atlantic у своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания заявил, что Трамп был в ярости из-за «глупости» Уолтца. Этот инцидент привел к напряженности в близком кругу американского президента, утверждает другой источник издания.

Politico отмечает, что у Трампа сложились достаточно негативные отношения с журналом The Atlantic, поскольку он был одним из первых изданий, которые призывали к импичменту главы США в 2019 г.

24 марта журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.

Пресс-секретарь совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил подлинность группы, однако не стал комментировать, как журналист оказался в чате.

На следующий день после инцидента Уолтц заявил, что журналисты делают себе имя на лжи о Трампе. Уолтц заявил, что не знает журналиста издания The Atlantic, службы будут выяснять, как он случайно попал в закрытый чат американских чиновников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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