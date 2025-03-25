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Уолтц ответил на скандал с чатом по координации ударов США по хуситам

Ведомости

Журналисты делают себе имя на лжи об американском президенте Дональде Трампе, ответил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц на скандал с чатом высокопоставленных представителей администрации США, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене.

«В этом городе много журналистов, которые сделали себе имя на лжи об этом президенте», – сказал он (цитата по The Hill).

Уолтц заявил, что не знает журналиста издания The Atlantic, службы будут выяснять, как он случайно попал в закрытый чат американский чиновников.

24 марта журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося как Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.

Пресс-секретарь совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил подлинность группы, однако не стал комментировать, как журналист оказался в чате.

Трамп заявил 25 марта, что его соратники использовали приложение, которым пользуются «многие люди в правительстве и многие люди в СМИ». Он заявил, что не хочет, чтобы Уолтц «пострадал» из-за взлома и не видит в необходимости в его извинениях. При этом республиканец допустил, его помощники вероятно больше не будут использовать Signal. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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