Уолтц ответил на скандал с чатом по координации ударов США по хуситам

Трамп заявил 25 марта, что его соратники использовали приложение, которым пользуются «многие люди в правительстве и многие люди в СМИ». Он заявил, что не хочет, чтобы Уолтц «пострадал» из-за взлома и не видит в необходимости в его извинениях. При этом республиканец допустил, его помощники вероятно больше не будут использовать Signal.