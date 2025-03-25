Уолтц ответил на скандал с чатом по координации ударов США по хуситам
Журналисты делают себе имя на лжи об американском президенте Дональде Трампе, ответил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц на скандал с чатом высокопоставленных представителей администрации США, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене.
«В этом городе много журналистов, которые сделали себе имя на лжи об этом президенте», – сказал он (цитата по The Hill).
Уолтц заявил, что не знает журналиста издания The Atlantic, службы будут выяснять, как он случайно попал в закрытый чат американский чиновников.
24 марта журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося как Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.
Пресс-секретарь совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил подлинность группы, однако не стал комментировать, как журналист оказался в чате.
Трамп заявил 25 марта, что его соратники использовали приложение, которым пользуются «многие люди в правительстве и многие люди в СМИ». Он заявил, что не хочет, чтобы Уолтц «пострадал» из-за взлома и не видит в необходимости в его извинениях. При этом республиканец допустил, его помощники вероятно больше не будут использовать Signal.