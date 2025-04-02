Кремль: планы Трампа посетить Саудовскую Аравию не связаны с Путиным
Планы президента США Дональда Трампа посетить в мае Саудовскую Аравию никак не связаны с контактами с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
«У Путина пока таких планов нет. Пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа тоже нет. Какой-то конкретики на этот счет я вам дать не могу», – уточнил Песков.
Он добавил, что российская сторона продолжает контакты с Вашингтоном на различных уровнях.
1 апреля Трамп рассказал о своих планах в мае отправиться в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Американский президент отметил, что целью поездки в Саудовскую Аравию будет заключение соглашения об инвестировании в экономику США более $1 трлн. Аналогичные сделки могут быть подписаны в Катаре и ОАЭ.
Россия и США регулярно проводят переговоры после вступления Трампа на пост президента в январе. Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 12 февраля, 18 февраля делегации стран встретились в Саудовской Аравии. Следующая встреча прошла 27 февраля в Стамбуле. 18 марта Путин и Трамп провели новый телефонный разговор. По его итогам президент РФ отдал приказ военным в одностороннем порядке прекратить на 30 дней удары по энергосистеме Украины.
24 марта российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде. Стороны обсудили обеспечение безопасного судоходства в Черном море и договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.