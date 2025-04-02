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Кремль: планы Трампа посетить Саудовскую Аравию не связаны с Путиным

Ведомости

Планы президента США Дональда Трампа посетить в мае Саудовскую Аравию никак не связаны с контактами с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

«У Путина пока таких планов нет. Пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа тоже нет. Какой-то конкретики на этот счет я вам дать не могу», – уточнил Песков.

Он добавил, что российская сторона продолжает контакты с Вашингтоном на различных уровнях.

1 апреля Трамп рассказал о своих планах в мае отправиться в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Американский президент отметил, что целью поездки в Саудовскую Аравию будет заключение соглашения об инвестировании в экономику США более $1 трлн. Аналогичные сделки могут быть подписаны в Катаре и ОАЭ.

Россия и США регулярно проводят переговоры после вступления Трампа на пост президента в январе. Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 12 февраля, 18 февраля делегации стран встретились в Саудовской Аравии. Следующая встреча прошла 27 февраля в Стамбуле. 18 марта Путин и Трамп провели новый телефонный разговор. По его итогам президент РФ отдал приказ военным в одностороннем порядке прекратить на 30 дней удары по энергосистеме Украины.

24 марта российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде. Стороны обсудили обеспечение безопасного судоходства в Черном море и договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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