Кремль: планы Трампа посетить Саудовскую Аравию не связаны с Путиным

1 апреля Трамп рассказал о своих планах в мае отправиться в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Американский президент отметил, что целью поездки в Саудовскую Аравию будет заключение соглашения об инвестировании в экономику США более $1 трлн. Аналогичные сделки могут быть подписаны в Катаре и ОАЭ.