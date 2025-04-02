Лавров: генсек компартии Вьетнама приглашен в РФ на празднование 9 мая

Генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам получил приглашение принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, которые запланированы в Москве 9 мая. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном. Прямая трансляция встречи шла на Rutube.