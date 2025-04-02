Лавров: генсек компартии Вьетнама приглашен в РФ на празднование 9 мая
Генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам получил приглашение принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, которые запланированы в Москве 9 мая. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном. Прямая трансляция встречи шла на Rutube.
«Будем очень рады видеть вьетнамского руководителя на этих торжественных мероприятиях», – заявил Лавров.
1 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой китайского МИДа Ван И передал дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину. Российский лидер сказал, что ожидает визита китайского руководителя в Москву 9 мая в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин предложил вместе отметить юбилей – и Победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией.
2 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящий визит Си Цзиньпина на 80-летие Победы важным событием в контексте происходящих в мире перемен.