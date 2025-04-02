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Путин разрешил «Балчуг капиталу» купить у Goldman Sachs акции российских ПАО

В их числе ценные бумаги «Газпрома», «Ростелекома» и других компаний
Ведомости

Президет России Владимир Путин разрешил ЗАО «Балчуг капитал» провести ряд сделок с акциями российских ПАО, принадлежащих Goldman Sachs, следует из опубликованного распоряжения.

Среди них – обыкновенные и привелигерованные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС», ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», «Новатэка», «Сургутнефтегаза», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Татнефть», «Лукойла» и «Роснефти».

Как следует из документа, «Балчуг капитал» может приобрести бумаги российских ПАО, а затем продать их. Для этого не потребуется других разрешений, предусмотренных законодательством.

31 января стало известно, что «Балчуг капитал» получит 100% долей в «Голдман сакс банк». Соответствующее распоряжение подписал президент Путин.

Сделка была одобрена в рамках пункта 5 указа президента № 520 от 5 августа 2022 г., регулирующего экономические меры в ответ на недружественные действия иностранных государств и организаций.

Российское подразделение Goldman Sachs работало в стране с 2009 г. Этот инвестбанк первым среди крупнейших банков Уолл-стрит заявил о намерении свернуть деятельность в России. В марте 2022 г. Goldman Sachs начал переводить часть сотрудников московского офиса в Дубай и сворачивать бизнес в стране, сообщал Bloomberg.

На начало 2025 г. у российского банка оставалась только одна лицензия – банковская, позволяющая проводить операции в рублях и иностранной валюте без привлечения средств физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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