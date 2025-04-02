Путин разрешил «Балчуг капиталу» купить у Goldman Sachs акции российских ПАО

Российское подразделение Goldman Sachs работало в стране с 2009 г. Этот инвестбанк первым среди крупнейших банков Уолл-стрит заявил о намерении свернуть деятельность в России. В марте 2022 г. Goldman Sachs начал переводить часть сотрудников московского офиса в Дубай и сворачивать бизнес в стране, сообщал Bloomberg.