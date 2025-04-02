Путин разрешил «Балчуг капиталу» купить у Goldman Sachs акции российских ПАО

Путин разрешил «Балчуг капиталу» купить у Goldman Sachs акции российских ПАОВ их числе ценные бумаги «Газпрома», «Ростелекома» и других компаний
Президет России Владимир Путин разрешил ЗАО «Балчуг капитал» провести ряд сделок с акциями российских ПАО, принадлежащих Goldman Sachs, следует из опубликованного распоряжения.
Среди них – обыкновенные и привелигерованные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС», ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», «Новатэка», «Сургутнефтегаза», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Татнефть», «Лукойла» и «Роснефти».
Как следует из документа, «Балчуг капитал» может приобрести бумаги российских ПАО, а затем продать их. Для этого не потребуется других разрешений, предусмотренных законодательством.
31 января стало известно, что «Балчуг капитал» получит 100% долей в «Голдман сакс банк». Соответствующее распоряжение подписал президент Путин.
Сделка была одобрена в рамках пункта 5 указа президента № 520 от 5 августа 2022 г., регулирующего экономические меры в ответ на недружественные действия иностранных государств и организаций.
Российское подразделение Goldman Sachs работало в стране с 2009 г. Этот инвестбанк первым среди крупнейших банков Уолл-стрит заявил о намерении свернуть деятельность в России. В марте 2022 г. Goldman Sachs начал переводить часть сотрудников московского офиса в Дубай и сворачивать бизнес в стране, сообщал Bloomberg.
На начало 2025 г. у российского банка оставалась только одна лицензия – банковская, позволяющая проводить операции в рублях и иностранной валюте без привлечения средств физических лиц.