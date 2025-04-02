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Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года

Ведомости

Правительство России утвердило план дорожного строительства на ближайшие 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В рамках программы предусмотрено расширение скоростных маршрутов, включая транспортный коридор «Россия», который объединяет магистрали М-11 «Нева» и М-12 «Восток». В новый план вошло продление этого маршрута – почти на 300 км до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, к 2030 г. в нормативное состояние приведут не менее 85% федеральных трасс, опорной сети и дорог крупнейших агломераций. Также обновят не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог.

Запланировано строительство и реконструкция свыше 3500 км автодорог, а также возведение не менее 50 обходов населенных пунктов. На трассах появятся освещенные мосты, тротуары, путепроводы и безопасные пешеходные переходы.

На финансирование программы из федерального бюджета выделят более 9 трлн руб.

«Министерству транспорта необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения. Ведь от этого напрямую зависят и точность логистики, и комфорт передвижения граждан», – подчеркнул Мишустин.

2 апреля стало известно, что Минтранс обсуждает возможность внедрения беспилотных грузоперевозок на трассе М-4 «Дон». Речь идет о технологии, в которой используются автономные большегрузы для доставки грузов без водителя. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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