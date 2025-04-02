Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года

В рамках программы предусмотрено расширение скоростных маршрутов, включая транспортный коридор «Россия», который объединяет магистрали М-11 «Нева» и М-12 «Восток». В новый план вошло продление этого маршрута – почти на 300 км до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени.