Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года
Правительство России утвердило план дорожного строительства на ближайшие 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
В рамках программы предусмотрено расширение скоростных маршрутов, включая транспортный коридор «Россия», который объединяет магистрали М-11 «Нева» и М-12 «Восток». В новый план вошло продление этого маршрута – почти на 300 км до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, к 2030 г. в нормативное состояние приведут не менее 85% федеральных трасс, опорной сети и дорог крупнейших агломераций. Также обновят не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог.
Запланировано строительство и реконструкция свыше 3500 км автодорог, а также возведение не менее 50 обходов населенных пунктов. На трассах появятся освещенные мосты, тротуары, путепроводы и безопасные пешеходные переходы.
На финансирование программы из федерального бюджета выделят более 9 трлн руб.
«Министерству транспорта необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения. Ведь от этого напрямую зависят и точность логистики, и комфорт передвижения граждан», – подчеркнул Мишустин.
2 апреля стало известно, что Минтранс обсуждает возможность внедрения беспилотных грузоперевозок на трассе М-4 «Дон». Речь идет о технологии, в которой используются автономные большегрузы для доставки грузов без водителя.