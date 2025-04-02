С начала года страны НАТО выделили на поддержку Украины около 20 млрд евро

1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок сообщила о выделении нового пакета гуманитарной помощи и средств для стабилизации ситуации в стране в 130 млн евро. С ее слов, решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 млрд евро на краткосрочную помощь Украине и 8,25 млрд евро на военную помощь до 2029 г. является выражением твердой солидарности и сплоченности.