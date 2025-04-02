С начала года страны НАТО выделили на поддержку Украины около 20 млрд евро
За три месяца 2025 г. страны НАТО выделили на военную поддержку Украины около 20 млрд евро, сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока. Его слова передает агентство Reuters.
1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок сообщила о выделении нового пакета гуманитарной помощи и средств для стабилизации ситуации в стране в 130 млн евро. С ее слов, решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 млрд евро на краткосрочную помощь Украине и 8,25 млрд евро на военную помощь до 2029 г. является выражением твердой солидарности и сплоченности.
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс 31 марта рассказала, что госсекретарь Марко Рубио на этой неделе отправится в Брюссель, где на встрече министров иностранных дел НАТО обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине. Также он планирует обсудить с европейскими коллегами вопрос угрозы, исходящей со стороны Китая.