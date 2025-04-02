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С начала года страны НАТО выделили на поддержку Украины около 20 млрд евро

Ведомости

За три месяца 2025 г. страны НАТО выделили на военную поддержку Украины около 20 млрд евро, сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока. Его слова передает агентство Reuters.

1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок сообщила о выделении нового пакета гуманитарной помощи и средств для стабилизации ситуации в стране в 130 млн евро. С ее слов, решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 млрд евро на краткосрочную помощь Украине и 8,25 млрд евро на военную помощь до 2029 г. является выражением твердой солидарности и сплоченности. 

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс 31 марта рассказала, что госсекретарь Марко Рубио на этой неделе отправится в Брюссель, где на встрече министров иностранных дел НАТО обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине. Также он планирует обсудить с европейскими коллегами вопрос угрозы, исходящей со стороны Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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