Рубио посетит Брюссель для обсуждения урегулирования конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе отправила в Брюссель, где на встрече министров иностранных дел НАТО обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
Брюс уточнила, что Рубио посетит Брюссель со 2 по 4 апреля. Также он планирует обсудить с европейскими коллегами вопрос угрозы, исходящей со стороны Китая.
«В Брюсселе он примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО, где обсудит приоритеты безопасности альянса, включая увеличение оборонных инвестиций союзников и обеспечение устойчивого мира на Украине. Также госсекретарь Рубио рассмотрит общую угрозу со стороны Китая для евроатлантического и индо-тихоокеанского альянсов на сессии НАТО с представителями партнеров из Индо-Тихоокеанского региона», – сказала Брюс.
Рубио также обсудит планы по проведению саммита НАТО в Гааге этим летом, подытожила представитель Госдепа.