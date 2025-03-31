Рубио посетит Брюссель для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

«В Брюсселе он примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО, где обсудит приоритеты безопасности альянса, включая увеличение оборонных инвестиций союзников и обеспечение устойчивого мира на Украине. Также госсекретарь Рубио рассмотрит общую угрозу со стороны Китая для евроатлантического и индо-тихоокеанского альянсов на сессии НАТО с представителями партнеров из Индо-Тихоокеанского региона», – сказала Брюс.