Дмитриев запустил опрос об отношениях России и США в социальной сети
На фоне сообщений о скорой встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев запустил опрос в социальной сети X о том, приносят ли пользу миру хорошие российско-американские отношения.
На данный момент 70% из более чем 4000 проголосовавших выбрали положительный вариант.
2 апреля журналист CBS News Сара Кук, ссылаясь на два источника, сообщила, что в Белом доме сегодня может состояться встреча Дмитриева Уиткоффа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что «такой визит может быть возможен».
В тот же день телеканал CNN сообщил, что США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы он мог приехать в Вашингтон на переговоры. Ожидалось, что его визит состоится на этой неделе. Основной темой встречи с Уиткоффом должно стать укрепление двусторонних отношений между Россией и США. CNN подчеркивал, что это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.